Ζώδια: οι προβλέψεις για τον Μάιο

Προβλέψεις για ολόκληρο τον μήνα και για όλα τα ζώδια! Τι μας επιφυλάσσει ο Μάιος; Πώς μας επηρεάζουν τα φεγγάρια του μήνα;

Ο Μάιος είναι ο μήνας των λουλουδιών, ξεκινάει με αργία αλλά με διαφορετική μορφή και με κανόνες εγκλεισμού που είναι όμως ένα βήμα πριν να αρθούν και αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία και τουλάχιστον με καλή διάθεση! Μία επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς που με την παραμονή του Ήλιου και του Ερμή στον Ταύρο τουλάχιστον στο πρώτο μισό του μήνα οι κινήσεις μας θα είναι αργές και σταθερές χωρίς βιασύνη και με άμεσο αντίκτυπο των πράξεών μας στο κοινό καλό. Μία ευθύνη που τελευταία την αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο.

Ο Ερμής από τρεις θέσεις αυτό το μήνα δείχνει την αλλαγή διάθεσης για τις μετακινήσεις μας. Έτσι λοιπόν μετά το συντηρητικό Ταύρο στις 11 του μήνα περνάει στους Διδύμους για να γίνει ασυγκράτητος και άκρως κινητικός κάνοντας όσες μετακινήσεις στερήθηκε με την ανυπομονησία να ανεβαίνει στα ύψη. Στο τέλος του μήνα και συγκεκριμένα στις 28 ο Ερμής θα περάσει στον Καρκίνο κάνοντας τη νοσταλγία για τα πάτρια εδάφη πολύ έντονη και την ανάγκη να βρεθούμε σε αυτά.

Ανάδρομη η Αφροδίτη στους Διδύμους από τις 13 του μήνα και σχεδόν για όλο τον Ιούνιο θα μας βοηθήσει να ανασκευάσουμε τα λεγόμενά μας να πάμε πίσω και να διορθώσουμε λάθη και παραλείψεις. Σίγουρα δείχνει μία αστάθεια στα ερωτικά μας αφού δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το πώς νιώθουμε και κυρίως πως μπορούμε να το δείξουμε. Έτσι λοιπόν η ανασφάλεια είναι διάχυτη και δύσκολα θα βρούμε ισορροπίες… Μία παρόμοια κατάσταση και στα οικονομικά, αφού τίποτα δε θεωρείται δεδομένο και τίποτα δεν μπορεί να υπολογιστεί ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας!

Ανάδρομος και ο Κρόνος και ο Δίας από τα μέσα του μήνα και περίπου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου δίνουν ένα ηχηρό μήνυμα ανασυγκρότησης και ζητούν από εμάς και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αντιληφθούμε το τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε να νιώσουμε ασφαλείς στα επαγγελματικά μας.

ΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η Πανσέληνος στις 7 του μήνα στον Σκορπιό δείχνει μία τάση μυστικοπάθειας και το ζητούμενό μας είναι να μπορέσουμε να απεγκλωβιστούμε από τους φόβους μας. Είναι μία δύσκολη φάση που περνάμε αφού προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε κάτι που δεν έχουμε εξομολογηθεί ούτε στον εαυτό μας οπότε και ο δρόμος για τη λύση είναι ακόμα δυσκολότερος…Βασικά, χρειάζεται να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και να δώσουμε μία πιο συγκεκριμένη μορφή στις επιδιώξεις μας!

Η Νέα Σελήνη στους Διδύμους στις 22 του μήνα μας κάνει πολύ συγκεκριμένους και μας βοηθάει να βρούμε λύσεις που θα έχουν έναν πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Δηλαδή δε μας αρκεί το τώρα αλλά ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να γίνουμε πολύ σίγουροι ότι αυτό που θα κάνουμε θα έχει αντίκτυπο και στο άμεσο μέλλον αλλά με προεκτάσεις και στο απώτερο. Είναι που η ανάγκη μας για κάτι συγκεκριμένο προσπαθεί να βρει σάρκα και οστά έστω και αν το περιβάλλον που θα το υποδεχτεί είναι μεταβλητό!

Αναλυτικότερα:

ΚΡΙΟΣ:

Σίγουρα αυτός ο μήνας δε θέλει να μένετε σπίτι και αν υπάρχουν ακόμα περιορισμοί εσείς θα εκμεταλλευθείτε όλες τις ελευθερίες για να αναπληρώσετε το κενό και μάλιστα θα θελήσετε να πάτε σε μέρη που έχετε ξαναπάει έστω και αν είναι κοντινά γιατί αυτό έχετε ανάγκη και αυτό θα κάνετε.

Ερωτικά ο μήνας έχει πολλά διφορούμενα μηνύματα οπότε καλό είναι να τα διαλευκάνετε και να καταλήξετε γιατί και εσείς είστε σε μία σύγχυση γιατί αυτό που θέλετε δεν είναι πολύ συγκεκριμένο. Προς τα τέλη του μήνα όμως θα είστε πιο σίγουροι για τις αποφάσεις σας.

Επαγγελματικά, υπάρχει ένα φως στο τούνελ που σας δείχνει ότι η στρατηγική σας χρειάζεται αναθεώρηση αλλά και προσεγγίσεις και επαφές με ανθρώπους που στο παρελθόν έχουν δείξει ότι μπορείτε να βασιστείτε πάνω τους. Ένας στόχος σας γίνεται πάντως πολύ συγκεκριμένος και όσο τον σκέφτεστε τόσο περισσότερο τον προχωράτε με σχέδιο στιβαρό!

ΤΑΥΡΟΣ:

ΔΙΔΥΜΟΙ:

Έχετε κάθε λόγο να χαμογελάτε πλατειά και να ατενίζετε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να ανασκευάσετε και τα λεγόμενά σας αλλά και τις αποφάσεις σας και να τις κάνετε πιο σύγχρονες ώστε να ανταποκρίνονται και στο σήμερα… Η πολυαστρία στο δικό σας ζώδιο και κυρίως ο δικός σας Ερμής από τις 11 έως τις 28 του μήνα σας κάνει να ξεχωρίζετε και να είστε στο επίκεντρο των γεγονότων. Προσέξτε μόνο γιατί η ανάδρομη Αφροδίτη επαναφέρει περιστασιακές καταστάσεις στη ζωή σας που μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο μία μόνιμη σχέση.

Μία παρόμοια κατάσταση στα επαγγελματικά σας γιατί νοιώθετε ότι κρατάτε τα ηνία και οι αποφάσεις που παίρνετε είναι πολύ σημαντικές και δεν έχουν επιστροφή! Αυτή τη φορά όμως έχετε ισχυρά κίνητρα για να δώσετε πολύ συγκεκριμένη μορφή και να έχετε και ανάλογα αποτελέσματα. Προσέξτε μόνο γιατί κάποιες αποφάσεις σας μπορούν να εκληφθούν και ως δειλία στο να αντιμετωπίσετε τα πράγματα κατάματα… Σίγουρα όμως αν δεν προλάβετε αυτό το μήνα έχετε και τον επόμενο για να δείτε αν χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ:

Δυναμικά ξεκινάει για εσάς αυτός ο μήνας αλλά θα εξελιχθεί με μία στάση γιατί χρειάζεστε περισσότερη περισυλλογή, να δείτε τα θέματα πιο εσωτερικά και κυρίως να καταλάβετε ότι κάποια πράγματα δεν έχει έρθει η ώρα να τα μοιραστείτε με κανέναν παρά μόνο με τον εαυτό σας, γιατί δεν είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσετε αυτή την πορεία και οι όποιες αλλαγές θα είναι προϊόν δικής σας επιλογής. Προς το παρόν όμως δε θέλετε να ανακοινώσετε ότι έχετε περάσει και από αυτό το στάδιο… Ερωτικά, και εδώ έχετε ήδη και συνεχίζετε να κάνετε βήματα με την όπισθεν είτε με μορφή διόρθωσης είτε με αλλαγή στάσης είτε με αλλαγή προσώπου που όμως δε σας είναι παντελώς άγνωστο…Το έχετε δει κάπου κάπου το ξέρετε...

Δώστε σημασία στα οικονομικά σας γιατί νιώθετε μία στενότητα που δε φαίνεται να είναι περαστική αντίθετα ήρθε για να μείνει και εσείς θα αποφασίσετε πως θα τη διαχειριστείτε καλύτερα. Σίγουρα το να ξοδεύετε πολλά δεν είναι τρόπος, ούτε να περικόψετε ό,τι βρείτε μπροστά σας… Με πρόγραμμα και με έμφαση στις βασικές σας υποχρεώσεις!

ΛΕΩΝ:

Η δική σας ώρα έχει έρθει για τα επαγγελματικά σας που απαιτούν γενναίες αποφάσεις και μάλιστα κάτι να αφήσετε πίσω και να μην το επαναφέρετε για κανένα λόγο αφού τελικά δείχνει ότι δεν αποδίδει…Υπάρχει πάντως μία καλή προοπτική στα οικονομικά σας κυρίως όμως αν ενσωματώσετε κάτι καινούργιο μέσα σε αυτό και εντελώς πρωτότυπο… Αν βαδίσετε με την πεπατημένη και δε θέλετε να ρισκάρετε θα δείτε ότι αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί για αργότερα, γιατί τώρα είναι η ευκαιρία σας για να το δεσμεύσετε…

Ερωτικά, είστε σίγουροι ότι χρειάζεται να κάνετε μία στάση και να επανεξετάσετε τα πράγματα με την ωριμότητα που απαιτείται. Σίγουρα οι αντιπαραθέσεις δε θα σας βοηθήσουν για αυτό είναι καλύτερα να κατεβάσετε τους τόνους και να προσπαθήσετε να μπείτε στη θέση των άλλων ή να δείτε πως μπορείτε να δείτε το αντίκτυπο των δικών σας πράξεων στους άλλους…Αν καταλάβετε ότι τους αδικείτε προλαβαίνετε να το μαζέψετε χωρίς τυμπανοκρουσίες και με πιο χαλαρούς τόνους. Είναι ένας μήνας πάντως που ή σας επαναφέρει στόχους ή βάζετε καινούργιους και στόχος σας είναι να τους καταφέρετε!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ:

Σίγουρα αυτός ο μήνας στην αρχή του σας βρίσκει κουρασμένους και ίσως περισσότερο απομονωμένους από όσο είχατε συνηθίσει ή έχετε μπει σε μία ρότα που έχετε βολευτεί ή αυτό πιστεύετε. Στην πορεία θα αλλάξετε γνώμη και θα γίνετε πιο ενεργητικοί και δραστήριοι κυρίως στα επαγγελματικά σας που χρειάζεται να πάρετε γενναίες αποφάσεις και κυρίως να είστε εσείς που θα προκαλέσετε τα γεγονότα γιατί οι εξελίξεις σας αναγκάζουν και κάποιες τις αφουγκράζεστε νωρίτερα.

Ερωτικά, ο μήνας απαιτεί από εσάς οπισθοχωρήσεις και θα καταλάβετε ότι τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν έχετε λύσει τα ζητήματα του παρελθόντος. Το σίγουρο είναι ότι θα γίνετε πιο δραστήριοι σε αυτόν τον τομέα και θα καταλάβετε ότι από εσάς εξαρτώνται όλα αρκεί όμως να είστε ξεκάθαροι στον εαυτό σας και ότι έχετε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος που τα λένε και επιπολαιότητες… Οικονομικά αν ξεψαχνίσετε κάτι θα δείτε ότι υπάρχουν περιθώρια κέρδους αρκεί να είστε σχολαστικοί, κάτι που ξέρετε να το κάνετε καλά!

ΖΥΓΟΣ:

Ένας μήνας με αρκετές υποχρεώσεις και αν δεν είστε πολύ συνεπείς στην εργασία σας θα αναγκαστείτε να γίνετε και όχι μόνο αυτό, θα γίνετε με πολύ συνοπτικές διαδικασίες σχεδόν πιεστικές! Προθεσμίες, παραλείψεις είτε λόγω εγκλεισμού είτε γενικά γιατί δεν ήσασταν πολύ συγκεντρωμένοι βγαίνουν στο φως και θέλουν από εσάς, τι άλλο, την εκτέλεση τους. Ερωτικά, είστε λιγότερο δραστήριοι είτε γιατί έχετε επαναπαυθεί είτε γιατί ο χρόνος σας είναι περιορισμένος πάντως το άθλημα του φλερτ το κάνετε πολύ περιορισμένα. Αν είστε σε σχέση αυτή περνάει από μία στασιμότητα την οποία και τη λες ρουτίνα…

Αυτό που θα σας απασχολήσει πολύ είναι τα χρήματα αυτό το μήνα και πως θα καταφέρετε να αποταμιεύσετε περισσότερα και να είστε όμως σωστοί στις υποχρεώσεις σας. Αυτό βέβαια θα γίνει με έναν κόπο που όμως θα σας δώσει μία ικανοποίηση, δείγμα ότι το μαζεύετε το πράγμα! Αλλαγές του σπιτιού λόγω προετοιμασίας για το καλοκαίρι έχουν καθυστερήσει για αυτό και εσείς τρέχετε και μάλιστα να ανακτήσετε και χαμένο χρόνο!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ:

Ένας μήνας για εσάς με αρκετές διαδρομές και μάλιστα φαίνεται να τις κάνετε μαζεμένες γιατί έχετε αφήσει, και με το δίκιο σας, υποχρεώσεις που απαιτούσαν μετακινήσεις θεωρώντας ότι μία παράταση θα σας επιτρεπόταν. Τώρα καλείστε όμως να τα κάνετε όλα μαζεμένα και να περάσετε ένα μήνα με αρκετές μετακινήσεις. Ερωτικά γίνεστε αποδέχτες προτάσεων και προσκλήσεων στις οποίες ανταποκρίνεστε αλλά είστε επιλεκτικοί. Σημασία έχει όμως ότι καταφέρνετε και διαλέγετε το σωστό γιατί ο μήνας αυτός έχει και αρκετές δόσεις καινούργιων γνωριμιών που όμως θα χρειαστεί να τις αξιολογήσετε σωστά μήπως σας κρύβουν κάτι το οποίο θα σας θυμώσει περισσότερο γιατί θεωρείτε ότι μόνο εσείς έχετε αυτό το προνόμιο.

Επαγγελματικά είστε πιο δημιουργικοί γεμάτοι με νέες ιδέες που όμως δεν υλοποιούνται όλες και έχουν και αμφίβολα αποτελέσματα, δηλαδή να επενδύσετε σε κάτι είτε σε χρόνο είτε σε χρήμα και να μη σας αποφέρει τα δέοντα. Εσείς όμως μην απορρίψετε κάτι χωρίς να το εξετάσετε και να θυμάστε ότι όλα κρίνονται με βάση την οικονομική αποτίμηση και όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς πολυτέλειες που δεν τις έχετε!

ΤΟΞΟΤΗΣ:

Αναθεωρήσεις έχει αυτός ο μήνας για εσάς και ευκαιρίες για δεύτερες σκέψεις κυρίως όμως όταν έχουν ένα λογικό υπόβαθρο για να είστε σίγουροι ότι αυτή τη φορά δε θα είστε παρορμητικοί και θα τα καταφέρετε… Γενικά πάτε πιο αργά και σκέφτεστε περισσότερο και πιο μεθοδευμένα τώρα όμως ξέρετε ότι αυτό θα το κάνετε και τρόπο ζωής και επιλογής. Και σίγουρα αυτό που θα κάνετε είναι να παίρνετε και γραπτές διαβεβαιώσεις για ότι κάνετε ή συμφωνείτε γιατί τα προφορικά έχουν παρανοήσεις και όχι ανάλυση σε βάθος που εσείς χρειάζεστε. Γενικότερα είστε πιο οργανωμένοι και αυτό μόνο σε καλό μπορεί να σας βγει στα επαγγελματικά σας σε συνδυασμό και με διορθώσεις του παρελθόντος που θα σας φέρουν πιο κοντά στο αποτέλεσμα που θέλετε.

Ερωτικά προτιμάτε να ανταποκρίνεστε στα ερεθίσματα που δέχεστε και μάλιστα θέλετε να έχουν και μία επιμονή γιατί θέλετε να είστε σίγουροι ότι σας θέλουν πολύ ή ότι αυτό που λένε το εννοούν. Αυτός ο μήνας πάντως θα έχει και αρκετές οικογενειακές υποχρεώσεις που αν πιστεύετε ότι μπορείτε να τις μεταθέσετε για αργότερα είστε γελασμένοι και θα το συνειδητοποιήσετε και οι ίδιοι!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ:

Είστε μέσα στο πνεύμα των ημερών και είστε και αρκετά ερωτικοί αυτό το μήνα και βέβαια αυτό που μπορείτε να κάνετε πολύ εύκολα είναι να ερωτευτείτε κάποιον από το χώρο εργασίας σας. Βλέπετε ότι η όποια απομάκρυνση σας δημιούργησε περισσότερη νοσταλγία, οπότε μπορείτε να το προσπαθήσετε αρκεί σε πρώτη φάση να είστε διακριτικοί και να μην το κοινοποιήσετε. Γενικότερα αναγνωρίζετε περισσότερο την ανάγκη για συντροφικότητα και αυτό σας κάνει καλό.

Επαγγελματικά αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες και θέλετε να είστε προνοητικοί αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο αφού πάντα θα υπάρχει μία απαίτηση παραπάνω που σας αναγκάζει να κάνετε διορθωτικές κινήσεις. Πάντως αυτό που βλέπετε δύσκολο αυτό το μήνα είναι να διασφαλίσετε το εισόδημά σας και να νιώσετε ασφάλεια και τελικά εισπράττετε το εντελώς αντίθετο… Ανασφάλεια δηλαδή και μία στενότητα που σας προκαλεί μιζέρια και καθόλου δεν ευνοεί νέα σχέδια. Πάντως, ο μήνας έχει μετακινήσεις και κάποιες θα είναι άσκοπες κυρίως προς το τέλος του μήνα αλλά εσείς τελικά θα τις κάνετε!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ:

Με τον Κρόνο ανάδρομο θα πορευτείτε εσείς αυτό το μήνα αλλά χωρίς τον Άρη οπότε θα είστε μόνο αργοί και καθόλου γρήγοροι. Σημασία έχει ότι έχετε κατανοήσει τη σοβαρότητα των πραγμάτων και των καταστάσεων οπότε αυτό είναι ενθαρρυντικό για τις επόμενες κινήσεις σας. Νιώθετε ότι έχετε υποχρεώσεις οικογενειακές ή ότι οι δικές σας αποφάσεις επηρεάζουν και άλλους οπότε χρειάζεται να είστε πολύ συγκεκριμένοι και κυρίως να κάνετε κινήσεις που δεν έχουν καθόλου ρίσκο.

Ερωτικά είστε πιο ανάλαφροι και θα γίνετε και πιο ουσιαστικοί χωρίς όμως να έχετε έντονη την ανάγκη της δέσμευσης ή τουλάχιστον δε θέλετε να το αποκαλύψετε. Αυτός ο μήνας πάντως σας ευνοεί στα ερωτικά σας και καλά θα κάνετε να το εκμεταλλευτείτε γιατί θα σας βοηθήσει πολύ να ανέβετε ψυχολογικά, κυρίως αν αφορά μία νέα γνωριμία που δε θα μείνει μόνο στον ενθουσιασμό αλλά θα είναι κάτι που θα αξίζει τουλάχιστον την προσοχή σας αλλά και ένα είδος αφοσίωσης που θα τη δώσετε όμως με δόσεις. Κυνηγάτε το χρήμα αυτό το μήνα, αλλά χρειάζεται να σημαδεύετε σωστά γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει παράπλευρες απώλειες και είναι αυτό που δε θέλετε καθόλου!

ΙΧΘΥΕΣ:

Θα κινηθείτε πιο γρήγορα αυτό είναι το μόνο σίγουρο αφού ο Άρης θα σας δείξει τον δρόμο και θα σας αυξήσει και τη διάθεση! Προσέξτε μόνο γιατί αυτός ο μήνας έχει -τουλάχιστον στην αρχή του -συζητήσεις που μπορεί να σας φέρουν σε αδιέξοδο ή να σας στριμώξουν βάζοντάς σας να αποφασίσετε κάτι που δε θα είναι για το συμφέρον σας. Θα ήταν προτιμότερο οποιαδήποτε απόφαση πάρετε να είναι μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Ερωτικά, νιώθετε μία πίεση, αλλά και εσείς δεν είστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό σας. Σα να θέλετε κάτι άπιαστο ή σωστότερα κάτι που δεν μπορείτε να το προδιαγράψετε σωστά και φυσικά με αυτόν τον τρόπο δεν είστε ευχαριστημένοι με τίποτα.

Επαγγελματικά, απαιτείτε να δώσουν προσοχή σε κάτι που έχετε ξαναζητήσει αλλά αυτή τη φορά το κάνετε πιο μεθοδευμένα και πιο αναλυτικά και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θα είναι πιο εύκολο να το καταφέρετε προς τα τέλη του μήνα αφού θα ξέρετε σε ποιους μπορείτε να βασιστείτε και να δουλέψετε μαζί και ποιοι θα είναι αποκλεισμένοι από την ομάδα δράσης. Για τα οικονομικά σας είστε πιο αισιόδοξοι γιατί πιστεύετε στις δυνάμεις σας κάποιες φορές δικαιολογημένα και κάποιες φορές εντελώς αδικαιολόγητα… Πάντως, νέοι στόχοι μπορούν να σας ανταμείψουν αν τους αναλύσετε σε βάθος!

