Βεντέτα με διπλό φονικό στα Ανώγεια

Αναστάτωση στην Κρήτη και φόβοι για συνέχεια στην αιματηρή βεντέτα. Το χρονικό της συμπλοκής. Ποιοι ήταν οι δύο άνδρες που έπεσαν νεκροί.

Ακόμα μία αιματηρή βεντέτα συγκλονίζει την Κρήτη και συγκεκριμένα τα Ανώγεια... Δύο άνδρες, 63 και 30 ετών, έπεσαν νεκροί μετά από έντονη λογομαχία σε γειτονιά του Περαχωρίου Ανωγείων.

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί και να τραυματιστούν θανάσιμα οι δύο άνδρες, οι οποίοι ήταν και γείτονες. Ακόμη ένας 30χρονος στην προσπάθεια του να χωρίσει τους δύο άνδρες τραυματίστηκε ελαφριά στο πόδι, χωρίς όμως η ζωή του να διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 30χρονος, γνωστός με το παρατσούκλι Κίτρος, σκότωσε τον 63χρονο, και στη συνέχεια ο γιός του θύματος σκότωσε τον 30χρονο και διέφυγε.

Κλιμάκιο των ΤΑΕ (Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων) βρίσκεται στο χωριό και στο κέντρο Υγείας, ενώ αναμένεται να μεταβεί και εισαγγελέας ύστερα από αίτημα του δημάρχου Ανωγείων, Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κεφαλογιάννης, πρέπει να διαφυλαχθεί η ηρεμία στο χωριό, να μην παρασυρθούν από λάθος πληροφόρηση οι δημότες και να αφεθούν οι αρχές να λειτουργήσουν για το καλύτερο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει, ενώ οι σοροί των δύο ανδρών μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, προκειμένου να αποφευχθεί ακόμα μία σύγκρουση μεταξύ των οικογενειών. Οι πληροφορίες αναφέρουν οτι ο 63χρονος έφερε δυο τραύματα στο στήθος και ο 30χρονος πολλαπλά τραύματα στο στήθος και μώλωπες στο πρόσωπο.

Ο 63χρονος Λευτέρης Καλομοίρης ήταν γνωστός για την ενασχόληση του με τη λαϊκή παράδοση και τις μαντινάδες, ενώ ο 30χρονος Γιώργος Ξυλούρης ήταν κτηνοτρόφος.