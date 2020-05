Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 66000 οι νεκροί στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα όπου καταγράφεται μακράν ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων εξαιτίας της COVID-19 και κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Η πανδημία του κορονοϊού στοίχισε τη ζωή σε ακόμη 1.453 ανθρώπους στις ΗΠΑ το προηγούμενο 24ωρο, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσε και δημοσιοποίησε στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, κάτι που σημαίνει ότι ο απολογισμός στη χώρα ξεπέρασε τους 66.000 νεκρούς.

Ως 20:30 του Σαββάτου (03:30 σήμερα Κυριακή ώρα Ελλάδας) το πανεπιστήμιο είχε καταγράφει πάνω από 1,1 εκατ. κρούσματα μόλυνσης και 66.224 θανάτους, απολογισμό αυξημένο κατά 2% σε σύγκριση με αυτόν που δημοσιοποίησε προχθές Παρασκευή.

Οι ημερήσιοι απολογισμοί των θυμάτων της πανδημίας στις ΗΠΑ δεν έχουν πέσει κάτω από τους 1.000 νεκρούς κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Από τα μέσα του Απριλίου, η χώρα παραμένει σε ένα επίπεδο απ’ όπου δυσκολεύεται να κατέβει.