Κόσμος

Κορονοϊός: μειώνονται οι νεκροί για δεύτερο 24ωρο στην Γερμανία

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης στη χώρα αυξήθηκαν αλλά ο αριθμός τους είναι επίσης χαμηλότερος από αυτόν της προηγουμένης ημέρας...

Άλλοι 74 άνθρωποι υπέκυψαν στην COVID-19, την ασθένεια που προκαλεί ο κορονοϊός, το προηγούμενο εικοσιτετράωρο στην Γερμανία, με τον απολογισμό των θυμάτων να φθάνει έτσι τα 6.649, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut, το οποίο είναι ειδικευμένο στις μολυσματικές ασθένειες.

Ο ημερήσιος απολογισμός καταγράφει μείωση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα: οι θάνατοι που ανακοινώθηκαν ανέρχονταν σε 94 χθες Σάββατο και σε 193 προχθές Παρασκευή.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στη χώρα αυξήθηκαν κατά 793 σε 162.496, κατά τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Ο αριθμός τους είναι επίσης χαμηλότερος από αυτόν της προηγουμένης (945) και υποδιπλάσιος από αυτόν της Παρασκευής (1.639).