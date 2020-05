Οικονομία

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα που ανοίγουν στις 4 Μαΐου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποια καταστήματα ανοίγουν τη Δευτέρα. Τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Λίγες ώρες χωρίζουν τη χώρα από τη σταδιακή επιστροφή της σε μία νέα «κανονικότητα», με τα πρώτα καταστήματα να μετρούν αντίστροφα για την επαναλειτουργία τους μετά την καραντίνα.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το άνοιγμα ορισμένων μαγαζιών οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων άρχισαν να ετοιμάζονται πυρετωδώς, καθώς επίσης και να εξοπλίζονται με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να υποδεχτούν τους πελάτες τους. Στις 4 Μαΐου τα καταστήματα που θα επαναλειτουργήσουν είναι: λιανικό εμπόριο βιβλίου, εφημερίδων και γραφικής ύλης, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, αθλητικού εξοπλισμού, ανθέων, ΚΤΕΟ, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων και καταστήματα οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας.

Η Εύα Κωστάλα διατηρεί κέντρο αισθητικής στο Κολωνάκι. Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έπειτα από την ανακοίνωση της ημερομηνίας επαναλειτουργίας, τρέχουν συνεχώς για να προλάβουν. Μέχρι στιγμής έχει προμηθευτεί πλεξιγκλάς και το έχει τοποθετήσει στη ρεσεψιόν ώστε να μην έρχεται σε επαφή το άτομο που είναι στο ταμείο με τον πελάτη. Επίσης, πλεξιγκλάς θα υπάρχει ανάμεσα στον πελάτη και την τεχνίτρια νυχιών. «Θα υπάρχει ένα πλεξιγκλάς με άνοιγμα από κάτω, ώστε να περνάει το χέρι, και να μπορεί η τεχνίτρια να κάνει μανικιούρ. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να ενισχύσουμε κι άλλο τα μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει», αναφέρει η κ. Κωστάλα. Οι μάσκες και τα γάντια θα είναι υποχρεωτικά και για τους εργαζόμενους αλλά και για τους πελάτες, ενώ στο κατάστημα θα μπορούν να βρίσκονται μέχρι επτά άτομα το πολύ (μαζί με τους εργαζόμενους). Παράλληλα, η αναμονή θα είναι έξω από το μαγαζί, ενώ όποιος πελάτης δεν διαθέτει μάσκες και γάντια, θα του χορηγεί το κατάστημα. Οι αλλαγές στις μάσκες και στα γάντια θα είναι συνεχείς, καθώς επίσης θα γίνονται και συχνά απολυμάνσεις. «Τα ραντεβού είναι κλεισμένα για τις επόμενες 3 εβδομάδες», λέει η κ. Κωστάλα ενώ προσθέτει ότι όσοι καλούν για να κλείσουν ραντεβού, τους ρωτούν αν θα τηρούν τα μέτρα προστασίας. «Τους καθησυχάζουμε λέγοντάς τους ότι θα τηρούμε όλους τους κανόνες», επισημαίνει.

Αρκετά οργανωμένη με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας φαίνεται να είναι και γνωστή αλυσίδα καταστημάτων αθλητικών ειδών, με 22 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος μάρκετινγκ των καταστημάτων, Βασίλης Κωστόπουλος, σε όλα τα μαγαζιά θα υπάρχει ένα σταντ στην είσοδο με αντισηπτικό, μάσκες και γάντια, για όποιον δεν διαθέτει, καθώς θα είναι υποχρεωτικό να φορούν όλοι μάσκες και γάντια. «Συγκεκριμένα, όταν κάποιος εισέρχεται στο κατάστημα το οποίο θα είναι πλήρως αποστειρωμένο, πρέπει να καθαρίσει τα χέρια του με αντισηπτικό που θα υπάρχει στην είσοδο του καταστήματος, να φορέσει μάσκα μιας χρήσης -που θα υπάρχουν στο σταντ-, αν δεν έχει, και γάντια μιας χρήσης. Έτσι μπαίνει σε ένα πλήρως αποστειρωμένο περιβάλλον για να δοκιμάσει παπούτσια και ό,τι άλλο χρειαστεί», σημειώνει ο κ. Κωστόπουλος. Μάλιστα, όπως λέει, «η μετάβαση από το "Μένουμε Σπίτι" στο "Μένουμε Ασφαλείς" και "μένουμε ασφαλείς κατά τη διάρκεια των αγορών μας" είναι μία γενικευμένη ενέργεια η οποία έγινε και από τους εμπόρους και από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος προμηθεύτηκε με 3.000 μάσκες και 3.000 αντισηπτικά τα οποία θα παρέχει στα μέλη του». Επιπλέον, σε καταστήματα που είναι πολυεπίπεδα, οι ανελκυστήρες θα χρησιμοποιούνται μόνο από άτομα με ειδικές ανάγκες, με αμαξίδια και από άτομα που πραγματικά το έχουν ανάγκη και τα δοκιμαστήρια θα χρησιμοποιούνται ένα παρά ένα. Ακόμα στα ταμεία έχει τοποθετηθεί πλεξιγκλάς, ενώ οι εργαζόμενοι θα ενημερώνουν διαρκώς τους καταναλωτές για το πώς να πλύνουν τα ρούχα που θα αγοράσουν ή πώς θα καθαρίσουν τα παπούτσια τους. «Θέλουμε οι καταναλωτές αλλά και οι εργαζόμενοι να βρίσκονται ασφαλείς. Το περιβάλλον είναι πλήρως αποστειρωμένο γιατί έχουμε κάνει απολυμάνσεις, πριν μπείτε λοιπόν μέσα θα πρέπει τρόπον τινά να αποστειρωθείτε κι εσείς», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κωστόπουλος. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η διακαναλική, πολυκαναλική στρατηγική «digital marketing» (ψηφιακό μάρκετινγκ) που θα βοηθάει τον καταναλωτή να μείνει μάξιμουμ 5 λεπτά μέσα στο κατάστημα.

Τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έχει πάρει και η Βίκυ Κουμούτσου, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής στο Κολωνάκι. Μάλιστα, το κατάστημα ήταν έτοιμο να ανοίξει λίγο πριν από την έναρξη της καραντίνας. «Έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι καρέκλες μας είναι ήδη απομακρυσμένες, υπάρχουν κουρτίνες. Θα έχουμε γάντια, μάσκες για πελάτες και προσωπικό, ρόμπες μιας χρήσης και ποδονάρια, προστατευτικά για τα παπούτσια, οπότε προτού μπει κάποιος στο μαγαζί θα παίρνει ένα σετ με όλα αυτά που σας είπα θα ντύνεται από πάνω μέχρι κάτω και μετά θα εισέρχεται. Παράλληλα θα δεχόμαστε μόνο με ραντεβού», λέει ενώ προσθέτει ότι η νέα πραγματικότητα είναι αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα.

Μεγάλος ο φόρτος εργασίας και για τον Δημήτρη που εργάζεται σε κεντρικό βιβλιοπωλείο του κέντρου της Αθήνας, καθώς παρότι το κατάστημα ήταν κλειστό, οι ηλεκτρονικές παραγγελίες αυξήθηκαν θεαματικά. «Απ' όταν έκλεισαν τα μαγαζιά λόγω του ιού, αυξήθηκε κατά πολύ η κίνηση στο διαδικτυακό κατάστημα. Ο όγκος δουλειάς όλο αυτό το διάστημα είναι μεγαλύτερος απ’ όσο θα ήταν την αντίστοιχη περίοδο με ανοιχτά τα μαγαζιά», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Εξηγεί περαιτέρω πως όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας όλοι, πελάτες και εργαζόμενοι, θα πρέπει να φοράνε γάντια και μάσκα κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Η ίδια εταιρεία έχει προμηθεύσει τους εργαζόμενους με αυτά, ενώ θα υπάρχουν και αντισηπτικά σε πολλά σημεία του καταστήματος. Παράλληλα, πραγματοποιείται καθημερινά καθαριότητα σε όλους τους χώρους.

Εργαζόμενοι και καταναλωτές μοιάζουν πλέον έτοιμοι να έρθουν αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα, ώστε να «μείνουν ασφαλείς» και κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και των αγορών τους.