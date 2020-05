Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 2620 κρούσματα στην Ελλάδα

Πως εξελίσσεται η επιδημία στην χώρα μας. Μειώνονται οι ασθενείς που βρίσκονται στις ΜΕΘ.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα, μετά την ενημέρωση για 8 νέα κρούσματα, απο τον Καθηγητή, Σωτήρη Τσιόδρα, το απογεύμα του Σαββάτου, είναι 2.620 εκ των οποίων το 55.4% αφορά άνδρες. Από αυτά, 593 (22,6%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1301 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Συνολικά 37 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. Οκτώ (22,2%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 92% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Το ευτυχές είναι ότι 77 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε τρεις ακόμα καταγεγραμμένους θάνατους, εκ των οποίων δύο σήμερα και επτά συνολικά αφορούν ασθενείς στην Κλινική "Ταξιάρχαι", στο Περιστέρι.

Συνολικά οι θάνατοι στη χώρα είναι 143. Οι 37 ήταν γυναίκες (26 %) και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 92% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί περισσότερα από 78.000 κλινικά δείγματα.