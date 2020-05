Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: συνεχίζονται οι μετασεισμοί

Στον ρυθμό των Ρίχτερ "χορεύει" από χθες η Κρήτη. Συνεχείς δονήσεις τη νύχτα και μίνι τσουνάμι στα νότια του νησιού.

Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 15:51 στον θαλάσσιο χώρο 64 χλμ νότια της Ιεράπετρας.

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05.08 το πρωί 63 χλμ βόρεια του Αγίου Νικολάου, στα 33 χλμ βάθος και όπως όλα δείχνουν εντάσσεται στη συνήθη μετασεισμική δραστηριότητα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε και στις 23:32, σε βάθος 10 χλμ, 57 χλμ νοτιοανατολικά από τη Σητεία. Λίγο νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 23:16 σημειώθηκε ακόμα ένας μετασεισμός 3,5 Ρίχτερ, 78 χλμ νότια της Ιεράπετρας, σε βάθος μόλις 10 χλμ.

Από τις ισχυρότερες δονήσεις ήταν εκείνη που σημειώθηκε στις 16:33, μεγέθους 5 Ρίχτερ, στον θαλάσσιο χώρο 121 χλμ νότια της Άρβης και στις 19:44, οπότε καταγράφηκε δόνηση 4,8 βαθμών με επίκεντρο θαλάσσιο χώρο 62 χλμ νοτιοανατολικά της Άρβης.

Η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε νότια της Ιεράπετρας Κρήτης προκάλεσε τσουνάμι μικρής έντασης στα νότια παράλια της Κρήτης και στη νήσο Χρυσή, δήλωσαν ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) Ευθύμης Λέκκας και ο Δρ Γεράσιμος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Συστήματος Προειδοποιήσης για Τσουνάμι της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Λέκκας, το τσουνάμι εκδηλώθηκε αρχικά με απόσυρση και κατόπιν επίκλιση του νερού της θάλασσας περίπου 20 λεπτά μετά την εκδήλωση του σεισμού, φαινόμενο που επαναλήφθηκε 3-4 φορές σύμφωνα με τη μαρτυρία του μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ "Στρατηγικες Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" και αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος Ροβυθάκη Εμμανουήλ. Η μεταβολή στη στάθμη της θάλασσας ήταν περίπου μισό μέτρο.