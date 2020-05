Οικονομία

Κορονοϊός: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ στον ΑΝΤ1 για την “επόμενη ημέρα” (βίντεο)

Τι λέει ο Γιώργος Καρανίκας για τις διακρίσεις σε μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων, τα ενοίκια των καταστημάτων και τα μέτρα προστασίας.