Οικονομία

Βρούτσης στον ΑΝΤ1: με καθυστέρηση η καταβολή για τα αναδρομικά στις συντάξεις

Η απόφαση του ΣτΕ και οι δικαιούχοι. Το επίδομα των 534 ευρώ για τον Μάιο και ο συμψηφισμός με τα 800 ευρώ. Ειδική πρόνοια για εποχικούς υπαλλήλους στον Τουρισμό.

«Ετοιμάζεται ένα πλήρες σχέδιο για τον τουρισμό, από τα ενοίκια μέχρι την απασχόληση, που είναι υπό επεξεργασία και θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα», όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Αναφορικά με τους εποχικά απασχολούμενους στον τουρισμό, ο Γιάννης Βρούτσης είπε ότι «υπήρξε παρέμβαση για επιμήκυνση κατά δύο μήνες του επιδόματος ανεργίας για το πρώτο τετράμηνο του 2020 ή με επίδομα 800 ευρώ για εκείνους του Δεκεμβρίου κι έτσι έχουν καλυφθεί έως τώρα».

Προσέθεσε ότι «ετοιμάζεται σχέδιο για ενίσχυση του εισοδήματος των εποχικά απασχολούμενων στον τουρισμό - με συμμετοχή στην αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας και των συνεπειών της και του Κράτους και του εργοδότη και των εργαζόμενων - με αναπλήρωση μέρους των απωλειών του εισοδήματος και επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών».

«Από τις 4 Μαΐου, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, θα κάνει σαρωτικούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων προστασίας και υγιεινής εργοδοτών και εργαζομένων, στη βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ» τόνισε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι καθώς υπάρχει θέμα υγείας, δεν θα υπάρχει περίοδος χάριτος και θα υπάρξουν πρόστιμα, αν και όπως είπε οι παρεμβάσεις δεν θα έχουν τιμωρητική διάθεση, αλλά στόχο την προστασία της υγείας όλων.

Για το επίδομα των 800 ευρώ

«Για τον Μάιο, οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να έχουν αναστολή στην καταβολή υποχρεώσεων, ενώ το Κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους», ανέφερε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι «επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή πλήττονται από την πανδημία, θα πρέπει να επαναφέρουν τον Μάιο τουλάχιστον το 40% του προσωπικού τους, ενώ μπορεί να συνεχιστεί η αναστολή των συμβάσεων για το 60% του προσωπικού τους. Για τους τελευταίους, προβλέπεται εκ νέου να υπάρξει επίδομα, όπως αυτό των 800 ευρώ, αλλά πλέον όχι σε βάση 45 ημερών, αλλά σε μηνιαία βάση, ύψους 534 ευρώ».

«Ο σχεδιασμός μέχρι στιγμής εκτείνεται μέχρι το τέλος Μαΐου και προβλέπει να πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι ίδιο ποσό και όχι να υπάρχουν δύο ταχύτητες», ανέφερε ο κ. Βρούτσης, συμπληρώνοντας ότι θα υπάρξει συμψηφισμός των επιδομάτων των 800 και των 534 ευρώ σε περίπτωση ταυτόχρονης κάλυψης χρόνου τον Μάιο, εξηγώντας ότι αν πχ. ένας εργαζόμενος βρέθηκε αντιμέτωπος με αναστολή σύμβασης στις 30 Μαρτίου, το επίδομα των 800 ευρώ για τις 45 ημέρες, καλύπτει το διάστημα μέχρι τα μέσα Μαΐου και επομένως μέχρι το τέλος Μαΐου, δεν θα πάρει ακέραιο το μηνιαίο επίδομα των 534 ευρώ, αλλά το μισό, δηλαδή αυτό που αναλογεί στον χρόνο μέχρι το τέλος του μήνα.

Για όσους δεν πήραν τα 800 ευρώ

Όπως είπε ο Γιάννης Βρούτσης, «υπάρχουν 160.000 εργαζόμενοι, αναφερόμενοι ως «δύσκολου εντοπισμού», που θα πρέπει να συμπληρώσουν από την Δευτέρα το ειδικό έντυπο για να πάρουν στο ακέραιο το επίδομα των 800 ευρώ, ενώ υπάρχει και ένα μικρό υποσύνολο, με ειδικές υποπεριπτώσεις ορισμένων περιπτώσεων, για τους οποίους το Υπ. Εργασίας συγκέντρωσε τα στοιχεία και θα μπορούν και εκείνοι από την Δευτέρα, συμπληρώνοντας την αίτηση, να εισπράξουν τα 800 ευρώ».

Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

Σε ότι αφορά τα αναδρομικά συνταξιούχων από 1ης Οκτωβρίου 2019, ο κ. Βρούτσης είπε ότι θα δοθούν κανονικά φέτος, όπως είπε δεσμευθεί η Κυβέρνηση, με μια καθυστέρηση περίπου δύο μηνών, «καθώς υπήρξε μείωση του προσωπικού και στον ΕΦΚΑ, λόγω των Αδειών Ειδικού Σκοπού».

Σε ότι αφορά τον αριθμό των δικαιούχων για τα αναδρομικά, ο κ. Βρούτσης είπε ότι «ο e-ΕΦΚΑ έχει αποφασίσει να κάνει πολιτική δίκη για να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες του παρελθόντος», προσθέτοντας ότι αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά, δίχως όμως να απαντήσει στο ερώτημα αν τα αναδρομικά θα δοθούν μόνο σε όσους έχουν προσφύγει στην Δικαιοσύνη και όχι γενικώς σε όλους τους συνταξιούχους τους οποίους θα αφορά η τυχόν θετική απόφαση του ΣτΕ, για τα αναδρομικά.

Για την ψηφιακή σύνταξη

«Τον Αύγουστο του ’19, ο ΣΥΡΙΖΑ και η κ. Αχτσιόγλου άφησαν 1 εκ. εκκρεμείς συντάξεις. Πλέον, το πρόβλημα λύνεται με την ψηφιακή σύνταξη, η οποία τον Ιούνιο θα είναι μια πραγματικότητα. Από τον Ιούνιο, το 40% των νέων και των εκκρεμών συντάξεων (αυτές λόγω θανάτου και οι συντάξεις αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων), θα εκδίδονται ψηφιακά και οι δικαιούχοι θα παίρνουν την σύνταξη τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», είπε ο Υπ. Εργασίας.

Ακόμη, ο κ. Βρούτσης είπε ότι «όλοι οι δικαιούχοι, από τον Μάιο, θα λαμβάνουν το εφάπαξ παράλληλα με την σύνταξη τους και όχι μετά από δύο και τρία χρόνια».