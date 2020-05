Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον - κορονοϊός: οι γιατροί ετοιμάζονταν για τον θάνατό μου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δίνει λεπτομέρειες για τη μάχη του με τον κορονοϊό και αποκαλύπτει ότι υπήρχε το ενδεχόμενο ακόμα και θανάτου!

Οι γιατροί που ανέλαβαν τη φροντίδα του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον όταν προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό είχαν κάνει προετοιμασίες ακόμη και για την αναγγελία του θανάτου του όταν εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αποκαλύπτει ο ίδιος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sun on Sunday που δημοσιεύεται σήμερα.

«Αυτή ήταν πραγματικά δύσκολη στιγμή, δεν θα το αρνηθώ», παραδέχθηκε ο Τζόνσον στη συνέντευξή του στην ταμπλόιντ εφημερίδα, στην οποία εκφράστηκε για πρώτη φορά λεπτομερώς για όσα έζησε όταν έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. «Είχαν μια στρατηγική για το τι θα χρειαζόταν να κάνουν, ένα σενάριο του τύπου ‘ο θάνατος του Στάλιν’», συμπλήρωσε με μια δόση μαύρου χιούμορ. «Δεν ήμουν ακριβώς σε λαμπρή κατάσταση», συνέχισε στον ίδιο τόνο, «ήξερα ότι γίνονταν σχέδια για όλες τις περιπτώσεις. Οι γιατροί είχαν καταρτίσει σχεδιασμούς για το πώς θα χειρίζονταν τα πράγματα αν έπαιρναν άσχημη τροπή», επέμεινε.

Ο Τζόνσον, 55 ετών, ανακοίνωσε την 27η Μαρτίου ότι προσβλήθηκε από τον SARS-CoV-2 και παρουσίαζε ελαφριά συμπτώματα της COVID-19. Την 5η Απριλίου, διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις, προληπτικά. Όμως, 24 ώρες αργότερα, εισαγόταν σε ΜΕΘ. Ο αρχηγός των Συντηρητικών πέρασε τρεις ημέρες που χρειαζόταν «λίτρα επί λίτρων» οξυγόνο. Όπως αναγνώρισε όταν πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, τη 12η Απριλίου, η μάχη του με τον ιό «μπορούσε να είχε είτε τη μια είτε την άλλη έκβαση». Διαβεβαίωσε πως δεν πίστεψε ποτέ πως θα πέθαινε, αλλά απελπιζόταν διότι η κατάστασή του δεν βελτιωνόταν. Συνειδητοποίησε ότι τα πράγματα είχαν σοβαρέψει όταν οι γιατροί του άρχισαν να συζητούν αν έπρεπε να διασωληνωθεί.

Ο Τζόνσον επέστρεψε στα καθήκοντά του τη Δευτέρα, δύο ημέρες αφού η σύντροφός του έφερε στον κόσμο τον γιο τους. Ο Γουίλφρεντ Λόρι Νίκολας Τζόνσον, όπως ανήγγειλε το ζευγάρι ότι ονόμασε το βρέφος, οφείλει το τρίτο μέρος του ονόματός του σε δύο από τους θεράποντες γιατρούς του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου: τον Νικ Πράις και τον Νικ Χαρτ.

Οι αρχές της Βρετανίας ανακοίνωσαν χθες Σάββατο άλλους 621 θανάτους σε 24 ώρες εξαιτίας της COVID-19, εξέλιξη που αύξησε τον συνολικό απολογισμό των νεκρών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού σε 28.131 νεκρούς. Στο ΗΒ καταγράφεται πλέον ο δεύτερος βαρύτερος απολογισμός θυμάτων στην Ευρώπη, πίσω μόνον από αυτόν της Ιταλίας. Ο Τζόνσον αναμένεται να ανακοινώσει μολαταύτα εντός της ερχόμενης εβδομάδας τον «οδικό χάρτη» για την άρση των μέτρων περιορισμού που επιβάλλονται από τα τέλη Μαρτίου.