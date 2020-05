Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: γιορτάζει την... “απελευθέρωση” χορεύοντας (βίντεο)

Ο Έλληνας τενίστας μας βάζει σε ρυθμούς... αποσυμπίεσης, μετά από ένα δύσκολο διάστημα εγκλεισμού...

Ένα βίντεο του Στέφανου Τσιτσιπά, στο οποίο φαίνεται να χορεύει υπό τη μουσική υπόκρουση ενός αγαπημένου κομματιού του, μαζί με την μικρή αδελφή του, ανέβασε στους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η ATP Tours.

Ένα ιδιαίτερα χαλαρωτικό βίντεο, ιδανικό για πρωινό Κυριακής, την τελευταία ημέρα δηλαδή πριν οι Έλληνες μπορούν να ξαναβγούν, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, χωρίς sms, από το σπίτι τους, αλλά πάντα βέβαια επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή.

