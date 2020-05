Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: επιστροφή σε ανάπτυξη ακόμη και στο τέλος του 2020

Εφιαλτικές εκτιμήσεις για το ποσοστό της ανεργίας .Τι λέει ο Υφυπ. Οικονομικών για τους ευρωπαικούς πόρους και την στήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως σε τουρισμό και εστίαση.

«Η αβεβαιότητα είναι πολύ μεγάλη, αλλά η ανθρώπινη φύση, που είναι αισιόδοξη, δίνει καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που προβλέπονται», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Θόδωρος Σκυλακάκης, αναφορικά με προβλέψεις για ύφεση της ελληνικής οικονομίας από 4,7% έως 11% το 2019. Όπως είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την δημοσιονομική πολιτική, θα εξαρτηθούν πολλά και από την απόδοση της σταδιακής επαναλειτουργία κλάδων της αγοράς, όπως ο τουρισμός και η εστίαση.

Ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου είναι πως η ανεργία θα σκαρφαλώσει ξανά, σε ποσοστό 19,9%.

Όπως επεσήμανε, καθώς η χώρα αλλάζει στάδια, «δεν προβλέπεται επανάληψη του επιδόματος των 800 ή των 534 ευρώ, μετά από τον Μάιο, αλλά η στόχευση θα είναι στο εξής η επιδότηση των θέσεων εργασίας.

Ακόμη, ο Υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι γίνονται όλα τα απαραίτητα βήματα για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από το πρόγραμμα SURE της Κομισιόν, εκτιμώντας ότι δεν υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του.

«Τα χρήματα του recovery fund θα έρθουν προς το τέλος του χρόνου και θα είναι διαθέσιμα το 2021, ενδιαμέσως θα έχουμε τα χρήματα του SURE και της ΕΚΤ και μέχρι να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, το 2021 ή στο τέλος του 2020, θα πρέπει να δούμε πως τα αξιοποιούμε για να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις και κυρίως την κοινωνία όρθια», κατέληξε ο Θόδωρος Σκυλακάκης.