Ανώγεια: ο γιος του “ντελικανή της μαντινάδας” αποχαιρετά τον πατέρα του

Ο γιος του 63χρονου Λευτέρη Καλομοίρη, που έχασε τη ζωή του στο διπλό φονικό στα Ανώγεια, αποχαιρετά τον πατέρα του με μια μαντινάδα...

Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι των Ανωγείων από το διπλό φονικό που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 30χρονος γόνος γνωστής οικογένειας της περιοχής και ένας 63χρονος που ασχολείτο με την παράδοση, τη χοροδιδασκαλία και τη συγγραφή βιβλίων με μαντινάδες.

Ο μικρός γιος του 63χρονου θύματος, Λευτέρη Καλομοίρη συγκινεί με το δικό του αντίο στον πατέρα του...

Ο 27χρονος (επίσης) Λευτέρης με μια μαντινάδα θρήνου αποχαιρετά τον πατέρα του μέσω του λογαριασμού του στο Facebook:

«Ότι αξίζει δε μπορεί

ο χρόνος να το θάψει

θα ‘ρθει καιρός που η φλόγα ντου

στον ουρανό θα λάμψει.

Καλό ταξίδι πατέρα»