Κοινωνία

Διγαλάκης στον ΑΝΤ1: πως θα γίνουν οι εξετάσεις των φοιτητών (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις του Υφυπ. Παιδείας για τα εξ αποστάσεως μαθήματα και τα εργαστήρια, τις εναλλακτικές και τις πρωτοβουλίες ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα.