Κοινωνία

Μέσα Μεταφοράς - κορονοϊός: νέοι κανόνες στις μετακινήσεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πώς θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται. Τι ισχύει για τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Ανοίγουν και τα ΚΤΕΟ.

Νέοι κανόνες θα ισχύσουν από αύριο Δευτέρα στις μετακινήσεις των επιβατών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με γνώμονα την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση.

Συγκεκριμένα:

Επιβεβλημένη η χρήση μάσκας σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ λεωφορεία, τρόλεϊ, για επιβάτες και για εργαζόμενους

Δεν μετακινούμαστε αν έχουμε συμπτώματα ίωσης, έστω και ήπια

Διατηρούμε αποστάσεις ασφαλείας εντός συρμών και οχημάτων, όπως και σε σταθμούς και στάσεις.

Ελεγχος από «βοηθούς επιβατών» κατά την είσοδο μας σε 45 σημαντικότερους σταθμούς μετεπιβίβασης του Μετρό, που έχουν ανταπόκριση με τραμ και λεωφορεία και είναι και οι πιο πολυσύχναστοι για αποφυγή συνωστισμού

Χρησιμοποιούμε τα ΜΜΜ μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος μετακίνησης και μόνο για σημαντικό λόγο

Χρησιμοποιούμε ιδιωτικά μέσα όπου είναι εφικτό- Δεν θα υπάρχει δακτύλιος

Επιτρέπονται δύο επιβάτες σε κάθε ΙΧ (πέραν του οδηγού), από έναν επιβάτη που ισχύει μέχρι σήμερα

Αυξάνεται η συχνότητα δρομολογίων σε μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων, με εξαίρεση τα άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα

Παρατείνεται σε λεωφορεία και τρόλει το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου από την μπροστινή θύρα

Κλιμακωτή προσέλευση δημοσίων υπαλλήλων στις υπηρεσίες για αποφυγή συνωστισμού στα ΜΜΜ

Κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΜ

Οι πολίτες που είχαν προμηθευτεί κάρτες απεριόριστων διαδρομών μηνιαίας ή μεγαλύτερης διάρκειας και δεν τις χρησιμοποίησαν, το διάστημα περιορισμού των μετακινήσεων, θα έχουν δυνατότητα πίστωσης στην κάρτας τους. Σε καμία περίπτωση δε θα χάσουν τα χρήματα τους. Όσοι έχουν ετήσια κάρτα, θα δοθεί ένα επιπλέον μπόνους- έκπτωση 10% το οποίο θα ισχύει και για όσους αγοράσουν προμηθευτούν τώρα νέα κάρτα.

Επιπλέον, τα κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό android μπορούν να λειτουργήσουν και ως αυτόματο σημείο επαναφόρτισης των προσωποποιημένων καρτών με απευθείας αγορά από το τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται ο επιβάτης να μεταβεί σε εκδοτήρια ή μηχάνημα αυτόματης έκδοσης.Στις περιπτώσεις που το επιβατικό κοινό εξυπηρετείται σε αυτόματα μηχανήματα ή εκδοτήρια, συνιστάται η χρήση χρεωστικών / πιστωτικών καρτών.

Προαστιακός Σιδηρόδρομος

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται και ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αθηνών (Πειραιάς - Κιάτο, Πειραιάς - Αεροδρόμιο, Αθήνα - Χαλκίδα και 'Ανω Λιόσια - Κορωπί). Η χρήση προστατευτικής μάσκας υποχρεωτική.

ΤΑΧΙ

Συνεχίζεται το μέτρο μεταφοράς ενός επιβάτη, με τις γνωστές εξαιρέσεις μεταφοράς γονέα με ανήλικα τέκνα ή συνοδείας ατόμου για ιατρικούς λόγους. Η χρήση προστατευτικής μάσκας απαραίτητη.

ΚΤΕΟ

Ανοίγουν όλα τα ΚΤΕΟ. Οι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται είναι:

Ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού

Οι ελεγκτές και το λοιπό προσωπικό εφοδιασμένοι με γάντια και μάσκες, καθώς και οι οδηγοί που επισκέπτονται τα ΚΤΕΟ

Αντισηπτικό σε εμφανές σημείο

Αποφεύγεται εντός του χώρου της Γραμματείας - Ταμείου η παραμονή πολιτών εκτός του απαραίτητου χρόνου για την προσκόμιση των απαραίτητων για τον έλεγχο δικαιολογητικών και την παραλαβή του ΔΤΕ.