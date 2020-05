Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε ο Γιάννης Σειραδάκης

Την οδύνη του για την απώλεια του Γιάννη Σειραδάκη εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή ο διακεκριμένος ομότιμος καθηγητής Αστροφυσικής του ΑΠΘ Γιάννης Σειραδάκης.

Ο Γιάννης Σειραδάκης, ήταν μέλος της διεθνούς ερευνητικής ομάδας, η οποία πρωτοστάτησε στην πρόσφατη διερεύνηση και αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων. Από το 2007 και μετά, είχε δώσει περισσότερες από 200 επιστημονικές ή εκλαϊκευτικές διαλέξεις στη χώρα μας και στο εξωτερικό με θέμα τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων.

Γεννήθηκε στα Χανιά. Τις εγκύκλιες και τις πανεπιστημιακές σπουδές του (πτυχίο Φυσικής) τις τελείωσε στην Αθήνα. Οι μεταπτυχιακές σπουδές του (MSc. και PhD) στην Αστρονομία, έγιναν στo Πανεπιστήμιο του Manchester στη Βρετανία.

Είχε εργαστεί ερευνητικά στο Max-Planck-Institut fur Radioastronomie (Βόννη), στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο San Diego. Το 1985 εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το 1995 εξελίχθηκε στη θέση του καθηγητή, θέση που κατείχε έως τη συνταξιοδότησή του, στις 31 Αυγούστου 2015.

Το Δεκέμβριο 2015, με απόφαση της Συγκλήτου, του απονεμήθηκε ο τίτλος του ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά ήταν οι μελέτες σχετικές με Αστέρες Νετρονίων, Ουδέτερο Υδρογόνο σε γαλαξίες, το Κέντρο του Γαλαξία μας, Μεταβλητούς Αστέρες, Ήλιο, Σελήνη και Αρχαιοαστρονομία.

Δημοσίευσε μόνος του ή σε συνεργασία τρία διδακτικά βιβλία, άλλα βιβλία σχετικά με την αστρονομία, άρθρα σε συνέδρια και συνολικά πάνω από 100 πρωτότυπες ερευνητικές (κυρίως) και άλλες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή τόμους.

Είχε επιβλέψει διδακτορικές διατριβές, έχει οργανώσει ή συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διεθνή ψηφίσματα και μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα (OPTICON, ILIAS, CRAF, κ.α.) και συμμετείχε ως μέλος ή πρόεδρος σε πολλές εθνικές ή διεθνείς επιτροπές ή ερευνητικά προγράμματα.

Την οδύνη του για την απώλεια του ομότιμου καθηγητή Αστρονομίας, Γιάννη Σειραδάκη εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

«Ο Γιάννης Σειραδάκης έφυγε σήμερα για τα άστρα που τόσο αγάπησε. Τα άστρα και τους φοιτητές του. Αλλά και τον κόσμο που με πάθος συμμετείχε στις ομιλίες του. Εξαιρετικός επιστήμονας, σεμνός άνθρωπος, γοητευτικός ομιλητής , ξεχωριστός από κάθε άποψη. Θα λείψει σε όλους μας και κυρίως στους νέους ανθρώπους. Θα τον θυμόμαστε πάντα. Καλό ταξίδι Γιάννη Σειραδάκη.

Και όπως μας είπες στην τελευταία εκδήλωση του Συλλόγου: Θα μας βλέπεις από τα άστρα. Θα σε βλέπουμε και εμείς Γιάννη. Καλό ταξίδι» τονίζεται στην ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.