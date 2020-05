Πολιτική

Σακελλαροπούλου: ζωτικής σημασίας η ελεύθερη και αξιόπιστη ενημέρωση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με το βλέμμα στον κορονοϊό το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου.

«Η πανδημία, που ανέτρεψε τους κανόνες της ζωής μας, επιβεβαίωσε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη ζωτική σημασία που έχει η ελεύθερη, έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση» τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου.

Όπως σημειώνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μια εποχή που τίποτε δεν είναι δεδομένο, η σημερινή παγκόσμια ημέρα Ελευθερίας του Τύπου μας δίνει την ευκαιρία να εκτιμήσουμε την αξία του Τύπου και των δημοσιογράφων οι οποίοι ερευνούν, διασταυρώνουν πληροφορίες, διαχωρίζουν τις φήμες από την πραγματικότητα, καταρρίπτουν ψευδείς ειδήσεις και θεωρίες συνωμοσίας, δείχνουν σεβασμό στα γεγονότα και μας ενημερώνουν με ακρίβεια και εγκυρότητα. «Μας βοηθούν να προσανατολιστούμε με διαύγεια στον περίπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας» προσθέτει.

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι η ελευθερία του Τύπου είναι βασική προϋπόθεση για ζωντανό, εποικοδομητικό, δημοκρατικό δημόσιο διάλογο και παρατηρεί ότι «όπου τα Μέσα Ενημέρωσης στοχοποιούνται και απαξιώνονται, οι δημοσιογράφοι διώκονται, φιμώνονται ή απειλείται ακόμη και η ζωή τους, η δημοκρατία δεν λειτουργεί». Παράλληλα, τονίζει ότι «όταν παραβιάζεται το δικαίωμα των δημοσιογράφων να ασκήσουν το επάγγελμά τους ελεύθεροι από φόβο και απειλές, παραβιάζεται το δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη ενημέρωση. Παραβιάζεται το δικαίωμα όλων μας να γνωρίζουμε, να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες».

Ακολούθως, επισημαίνει, ότι «απαράβατος όρος των δημοκρατικών κοινωνιών είναι το να αισθάνονται οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης ελεύθεροι και ασφαλείς να ασκήσουν το επάγγελμά τους, να υπηρετήσουν την εποχή τους, να γίνουν οι «ιστορικοί της στιγμής», όπως τους ήθελε ο Αλμπέρ Καμύ, ένας από τους πιο ελεύθερους και ανεξάρτητους δημοσιογράφους και διανοητές του 20ου αιώνα».

Αναφερόμενη στη δημοσιογραφική δεοντολογία υποστηρίζει ότι «η ελευθερία τους όμως πρέπει να συνοδεύεται και από τον δικό τους σεβασμό στους κανόνες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και στις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Προασπίζοντας την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία τους, ενισχύοντας τους δεσμούς τους με την κοινωνία, δικαιώνουν τον ρόλο τους ως αναχώματος στα κύματα εντυπωσιοθηρίας, δημαγωγίας, ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης που μας βομβαρδίζουν».

Καταλήγοντας, τονίζει ότι «σε μια εποχή κρίσης και τοξικής υπερπληροφόρησης η αλήθεια μπορεί να απελευθερώνει, παράλληλα όμως ενοχλεί κατεστημένες αντιλήψεις και κάθε λογής συμφέροντα. Ας θυμόμαστε, ωστόσο, ότι οι πρώτοι που αναζητούν την αλήθεια και αποδομούν τις ψευδείς ειδήσεις, είναι οι δημοσιογράφοι που ασκούν το επάγγελμά τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης, χωρίς ιδεολογικές και άλλες παρωπίδες».