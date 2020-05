Οικονομία

Κορονοϊός - ΟΑΕΔ: διευκρινίσεις για τα επιδόματα ανεργίας

Για ποιούς δικαιούχους συνεχίζεται την Δευτέρα η καταβολή επιδομάτων που παρατάθηκαν, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης.

Ολοκληρώνεται, εντός του χρονικού διαστήματος που είχε ανακοινώσει η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η καταβολή της δίμηνης παράτασης των επιδομάτων ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, σε όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του πρώτου τετραμήνου του 2020, στο πλαίσιο των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας και την άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση των ανέργων.

Συγκεκριμένα:

Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην δίμηνη παράταση ξεκίνησε στις 31 Μαρτίου και έχει ολοκληρωθεί.

Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους στο διάστημα 1-4 Μαρτίου, η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην δίμηνη παράταση ξεκίνησε στις 13 Απριλίου και έχει ολοκληρωθεί.

Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους στο διάστημα 5-31 Μαρτίου, η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα της παράτασης ξεκίνησε στις 13 Απριλίου και έχει ολοκληρωθεί και η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο δεύτερο μήνα της παράτασης θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από τις 4 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.

Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους τον Απρίλιο, ο πρώτος επιπλέον μήνας επιδότησης θα καταβληθεί τον Μάιο και ο δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης θα καταβληθεί τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, όποιες ελάχιστες περιπτώσεις είναι σε εκκρεμότητα, αυτό οφείλεται σε απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και αναζήτησης και διασταύρωσης στοιχείων.

Η δίμηνη παράταση επιδομάτων ανεργίας αντιστοιχεί στα εξής ποσά:

Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας - έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ, μηνιαίως), ποσό προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου ανέργου.

Δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων - έως 720 ευρώ (έως 360 ευρώ, μηνιαίως).

Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας - έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ, μηνιαίως).

Η καταβολή ολοκληρώνεται αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους, όπως αίτηση, προσκόμιση δικαιολογητικών, κλπ. Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός τριών εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται πως δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση. Για παράδειγμα, επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα, μετά τη λήξη της επιδότησής τους, θα λάβουν μειωμένο ποσό, αναλογικά με το διάστημα που απώλεσαν το δικαίωμα επιδότησης.