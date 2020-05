Κόσμος

Κορονοϊός – Ισπανία: “φρενάρει” ο ρυθμός των θανάτων

Βαρύ και σήμερα το πλήγμα στην χώρα, σε ότι αφορά τις απώλειες ζωών και τα νέα κρούσματα.

Η Ισπανία ανέφερε 164 θανάτους από το νέο κορονοϊό κατά το τελευταίο 24ωρο, πρόκειται για τη χαμηλότερη ημερήσια αύξηση που έχει αναφερθεί από τη 18η Μαρτίου, σύμφωνα με την εφημερίδα «El Pais».

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων καταγράφεται σε 25.264, ενώ μέχρι χθες, η Ισπανία είχε αναφέρει 216.582 επιβεβαιωμένα περιστατικά μόλυνσης, που σήμερα έχουν αυξηθεί σε 217.466, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.