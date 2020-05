Πολιτική

Τουρκική παρενόχληση σε ελικόπτερο που μετέφερε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέπτονταν φυλάκια σε Οινούσσες, Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι με τη συνοδεία επιτελών της ΑΣΔΕΝ.

Στην παρενόχληση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο προχώρησε ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Συγκεκριμένα τα τουρκικά μαχητικά στις 11:38 πραγματοποίησαν υπέρπτηση στα 3500 πόδια πάνω από τις Οινούσσες παρενοχλώντας το ελικόπτερο, που μετέφερε την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, λίγο μετά την απογείωση του από το νησί. Στην συνέχεια, στις 11:58, το ίδιο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από το Αγαθονήσι στα 1700 πόδια.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέπτονταν φυλάκια στην περιοχή ευθύνης των 96 ΑΔΤΕ (Οινούσσες), 79 ΑΔΤΕ (Αγαθονήσι) και 80 ΑΔΤΕ (Φαρμακονήσι) με τη συνοδεία επιτελών της ΑΣΔΕΝ.