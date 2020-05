Αθλητικά

Φίγκο: η αποκάλυψη για την “προδοσία” στην Μπαρτσελόνα

Τι είπε, είκοσι χρόνια μετά, για την μεταγραφή στην Ρεάλ. Ποιους συμπαίκτες του ξεχωρίζει.

Το καλοκαίρι του 2000, ο Λουίς Φίγκο «πλήγωσε» τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα, όταν μετά από πέντε σεζόν με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Πορτογάλος παλαίμαχος άνοιξε την καρδιά του και αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους πήρε την απόφαση να πει το ναι στη «βασίλισσα».

«Ήταν μια σημαντική αλλά και δύσκολη απόφαση. Έφυγα από μία πόλη που μου έδωσε πολλά και ένιωθα καλά. Αλλά όταν αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει εκτίμηση προς το πρόσωπο σου για όλα όσα έχεις προσφέρει, γι' αυτό τον σύλλογο, τότε σκέφτεσαι να αποχωρήσεις,» τόνισε ο Λουίς Φίγκο μιλώντας σε live στο Instagram.

Στη Μαδρίτη ο Φίγκο συνυπήρξε με σπουδαίους παίκτες, αλλά ο ίδιος ξεχωρίζει έναν: «Ο Ραούλ για εμένα είναι νικητής. Λόγω της νοοτροπίας του κέρδισε τόσα πολλά στην καριέρα του. Ήξερε τι να κάνει και πως να κινηθεί στο γήπεδο. Ο Ρονάλντο είχε τη δύναμη και την ταχύτητα, αλλά είναι δύσκολο να επιλέξω μεταξύ των δύο. Ο Βραζιλιάνος είχε λίγο από τα πάντα. Σκόραρε και έκανε τα πάντα. Έπαιξα με πολλούς υπέροχους παίκτες: Ρονάλντο, Ζιντάν, Ριβάλντο, Στόιτσκοφ, Γκουαρδιόλα, Ιέρο, Βερόν. Αλλά πάντα θα είμαι θαυμαστής του Ραούλ».?