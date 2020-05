Πολιτική

Κορονοϊός - Κικίλιας: νέες κλίνες ΜΕΘ σε Αττική και περιφέρεια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Που θα ετοιμαστούν οι νέες μονάδες, ποιες υφιστάμενες θα αναμορφωθούν. Ποια θα είναι η επικεφαλής του σχεδίου για τις ΜΕΘ. Τι λέει για τα ΤΕΠ και τις επισκέψεις ασθενών.

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι οι 1200 κλίνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως επισημαίνει ο υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας σε συνέντευξη του στην «Καθημερινή» της Κυριακής.

Όπως αναφέρει, η στρατηγική είναι «να φτάσουμε για πρώτη φορά, ως χώρα, στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 12 κρεβάτια ΜΕΘ για 100.000 πολίτες» και προσθέτει : «Αυτή τη στιγμή έχουμε 1017 κλίνες που αναλογούν σε 840 στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 145 στις ιδιωτικές κλινικές και 32 στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Από αυτές οι 352 είναι κλίνες COVID-19, εκ των οποίων οι 349 είναι στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και 67 είναι Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας τις οποίες αναβαθμίσαμε σε ΜΕΘ.»

Η επόμενη μέρα της κρίσης δεν είναι αύριο, είναι τώρα, τονίζει ο υπουργός Υγείας ο οποίος προαναγγέλλει την άμεση κατασκευή νέων ΜΕΘ και την λειτουργική αναμόρφωση ήδη υπαρχουσών, σε μια σειρά από νοσοκομεία, όπως σε ΚΑΤ, «Ευαγγελισμό», «Σωτηρία», «Παπανικολάου» και στα Πανεπιστημιακά Πατρών, Ηρακλείου και Λάρισας.

«Απόφασή μου είναι, επικεφαλής της προσπάθειας για τη δημιουργία νέων μονάδων εντατικής θεραπείας να είναι η καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας στο ΕΚΠΑ και στον «Ευαγγελισμό» Αναστασία Κοτανίδου. Πρόκειται για μια κατά γενική ομολογία κορυφαία εντατικολόγο αλλά και άνθρωπο, που έδωσε μάχη στη πρώτη γραμμή της ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».

Σε ερώτηση αν κα Κοτανίδου θα είναι «ο Τσιόδρας των ΜΕΘ» απαντά: «Αν και ο κάθε επιστήμονας έχει τη δική του αυθύπαρκτη προσωπικότητα, τον δικό του ρόλο και τη δική του ξεχωριστή προσφορά στο Ε.Σ.Υ., ναι θα μπορούσαμε να το θέσουμε και έτσι».

Για τις προσλήψεις στο ΕΣΥ

Η υγειονομική κρίση που βιώνουμε, μας έδωσε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τάχιστα το ΕΣΥ, εξηγεί ο Β. Κικίλιας και αναφέρει πως «οι προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας έχουν ήδη ξεπεράσει τις 4.000, όταν ο αρχικός προγραμματισμός ήταν 2.000».

Μιλώντας για την επόμενη μέρα της κρίσης λέει ότι είναι δέσμευση της Κυβέρνησης πως «θα μονιμοποιηθούν στο ΕΣΥ όλοι οι επικουρικοί νοσηλευτές - υπολογίζονται περίπου 2.000 σήμερα - ενώ βρίσκονται στο τελικό στάδιο πρόσληψης 942 μόνιμοι ιατροί».

Τέλος, αναφέρεται και στην μειωμένη προσέλευση ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων τους τελευταίους μήνες, σχολιάζοντας: «Κάτι που απέδειξε ότι πολλοί προσερχόταν στο παρελθόν σε αυτά, χωρίς να υπάρχει πραγματικά επείγων λόγος. Τα ΤΕΠ είναι ένα κρίσιμο Τμήμα κάθε νοσοκομείου και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε να μην παρατηρείται συγχρωτισμός, ιδιαίτερα στις εφημερίες. Υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας για ένα ολοκληρωμένο σύστημα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, το οποίο περιλαμβάνει την αυτονόμηση των ΤΕΠ από τα νοσοκομεία και τη διασύνδεσή τους με το ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ. Στόχος μας να εμπεδωθεί στη συνείδηση των πολιτών πώς αντιμετωπίζεται πραγματικά το επείγον».