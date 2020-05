Πολιτική

Τσίπρας: αυτονόητα στο πλευρό των ανθρώπων του Πολιτισμού

Ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε υπέρ των καλλιτεχνών στον αγώνα που δίνουν να εξασφαλίσουν κρατική στήριξη και βοήθεια σε μία πολύ δύσκολη, γι' αυτούς, περίοδο.

Υπέρ των καλλιτεχνών, στον αγώνα που δίνουν να εξασφαλίσουν κρατική στήριξη, τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα social media.

«Η κυβέρνηση οφείλει να κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να στηρίξει τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός προσθέτει: «να στηρίξει αυτούς που μας στηρίζουν ψυχικά και πνευματικά μέσα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Να τους ανταποδώσει την προοπτική και την ελπίδα που μας προσφέρουν για την επόμενη μέρα».

Σημείωνει ακόμη: «Αυτονόητα στο πλευρό των ανθρώπων του Πολιτισμού και της δημιουργίας, όπως αυτονόητα στο πλευρό και όλων των εργαζομένων που πλήττονται από τις επιλογές της κυβέρνησης».