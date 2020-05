Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Συνεχίζεται το άστατο “σκηνικό” με κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Οδηγίες από ειδικούς.

Την Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Ο καιρός την Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τος αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για τη βαμβακάδα στη ροδακινιά. Η πλήρης ωοτοκία παρατηρήθηκε το χρονικό διάστημα 17-20 Απριλίου:

• Η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες) ξεκίνησε από τις 22-25 Απριλίου.

• Το μέγιστο της εμφάνισης των κινητών προνυμφών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 2-6 Μαΐου (συμπίπτει με την επέμβαση για τα ανωτέρω λεπιδόπτερα). Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

• Το έντομο προσβάλλει και την ακτινιδιά με την διαφορά ότι συμπληρώνει τον βιολογικό του κύκλο πιο αργά.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: