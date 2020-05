Αθλητικά

Κύπελλο Αγγλίας: πότε αναμένεται ο τελικός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε αποκαλύψεις για τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Αγγλίας προχώρησε η "Daily Mail".

Στην αποκάλυψη πως η FA προσανατολίζεται να ορίσει στις αρχές Αυγούστου τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Αγγλίας προχώρησε η "Daily Mail".

Όταν και εφόσον δηλαδή, θα έχει ολοκληρωθεί η Premier League! Η αναμέτρηση που θα κρίνει τον Κυπελλούχο Αγγλίας για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 θα διεξαχθεί είτε στις 5 Αυγούστου, είτε στις 8 του μηνός, με την αρχαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση να έχει αναβληθεί όταν βρισκόταν στην προημιτελική φάση.

Όλα τα εναπομείναντα παιχνίδια αναμένεται να διεξαχθούν στο «Γουέμπλεϊ» και ο τελικός θα σημειωθεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, λίγο καιρό πριν από την έναξη της νέας σεζόν και λίγο μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος που υπολογίζεται να επανεκκινήσει στις 12 Ιουνίου.