Κοινωνία

Τζιτζικώστας: Η ώρα να ξαναβρεθούμε έφτασε (βίντεο)

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κάνει έναν απολογισμό των δράσεων στη διάρκεια της πανδημίας και στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

Σε λιγότερα από 190 ανέρχονται τα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας των δύο εκατομμυρίων κατοίκων, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, σε μήνυμά του εν όψει της άρσης των περιοριστικών μέτρων που αρχίζει την Δευτέρα.

Σε βίντεο-απολογισμό των δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ο κ. Τζιτζικώστας επισημαίνει ότι «η παγκόσμια υγειονομική κρίση δεν βρήκε απροετοίμαστη την ΠΚΜ, η οποία κλήθηκε πρώτη να αντιμετωπίσει τον ιό, έχοντας το πρώτο κρούσμα στη χώρα».

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιήθηκαν, όπως η δωρεάν εφαρμογή τηλεϊατρικής, η παροχή γευμάτων και τροφίμων σε 17.000 πολίτες που έχουν ανάγκη και ειδών προστασίας ατομικής προστασίας σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, η στήριξη των ανθρώπων της πρώτης γραμμής με 35 τόνους υγειονομικού υλικού και ειδών ατομικής προστασίας, η δημιουργία 24 νέων Κλινών Εντατικής Θεραπείας και ο εξοπλισμός με 40 εκατομμύρια ευρώ νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της ΠΜΚ.

Επιπλέον υπογραμμίζει ότι είναι διαρκής η συνεργασία με τους φορείς, τους Δήμους, τα Επιμελητήρια, τον επιχειρηματικό κόσμο «για τη δημιουργία ενός δρόμου προστασίας και ασφάλειας για την επόμενη ημέρα».

«Αύριο, όλοι μαζί ως κοινωνία, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στη νέα πραγματικότητα. Η ώρα να ξαναβρεθούμε ήρθε. Θα το κάνουμε με ασφάλεια, με προστασία, με τήρηση των απαραίτητων μέτρων. Και όπως ήρθε αυτή η στιγμή να ξαναβρεθούμε, έτσι θα έρθει και η ώρα που θα ξαναβρούμε τη ζωή μας, χωρίς να αφήσουμε κανέναν μόνο του, κανέναν πίσω. Αυτό, άλλωστε, σημαίνει Αλληλεγγύη: Να νοιάζομαι για τον άνθρωπο δίπλα μου και να προχωράμε όλοι μαζί για μια καλύτερη ζωή. Μαζί, σίγουρα θα τα καταφέρουμε», τονίζει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά το μήνυμα του Απόστολου Τζιτζικώστα:

«Αύριο, όλοι μαζί ως κοινωνία, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στη νέα πραγματικότητα. Δεν επιστρέφουμε ακόμα στον τρόπο που ζούσαμε και στις συνήθειές μας, πηγαίνουμε όμως μπροστά και ξεκινάμε να ξεπερνούμε τους περιορισμούς που έφερε η πανδημία του κορονοϊού. Όπως ακριβώς κάναμε εδώ, πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας την Παραλία, μετά από ένα μήνα περιορισμών που ήταν όμως αναγκαίοι για την προστασία της υγείας όλων μας.

Πριν κοιτάξουμε μπροστά, αξίζει ρίξουμε μία ακόμα ματιά πίσω μας. Σε αυτά που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Είναι βέβαιο ότι θα νιώσουμε περήφανοι, θα νιώσουμε πιο δυνατοί, πιο αισιόδοξοι για το μέλλον, γιατί όλοι μαζί καταφέραμε, αυτό που έμοιαζε, και ήταν πράγματι δύσκολο: με ατομική και συλλογική ευθύνη, με αλληλεγγύη, με υπομονή και αληθινό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους γύρω μας, κερδίσαμε την πρώτη μάχη απέναντι στον κορονοϊό.

Προσωπικά νιώθω την ανάγκη να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συμπολίτες μου. Στους ανθρώπους που έμειναν σπίτι. Στους ανθρώπους που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, τους εργαζόμενους, που με την καθημερινή δουλειά τους κράτησαν την κοινωνία μας όρθια.

Αλλά και στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους αληθινούς ήρωες, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, τους άνδρες και τις γυναίκες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του λιμενικού, της πολιτικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ, στην Κεντρική Μακεδονία.

Ήμασταν άλλωστε, οι πρώτοι που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τον ιό, έχοντας το πρώτο κρούσμα στη χώρα. Και κινητοποιηθήκαμε όλοι αμέσως. Και δύο μήνες μετά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας των δύο εκατομμυρίων κατοίκων έχει λιγότερα από 190 κρούσματα.

Αυτή η παγκόσμια υγειονομική κρίση δεν μας βρήκε, απροετοίμαστους. Ήμασταν έτοιμοι και αποφασισμένοι και παλέψαμε με όλα μας τα όπλα. Και πάνω απ’ όλα τηρήσαμε στο ακέραιο τη δέσμευσή μας, ότι δεν θα αφήσουμε κανένα συμπολίτη μας μόνο σε αυτή την κρίση.

Λάβαμε έγκαιρα δύσκολες αποφάσεις, χωρίς να υπολογίσουμε το κόστος, προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία και τη ζωή των συμπολιτών μας.

Φέραμε τον γιατρό σε κάθε σπίτι με βιντεοκλήση, με δωρεάν εφαρμογή τηλεϊατρικής, για όλους τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρέχουμε γεύματα και τρόφιμα καθημερινά πόρτα-πόρτα σε 17.000 συμπολίτες μας στην Κεντρική Μακεδονία που έχουν ανάγκη, αλλά και είδη ατομικής προστασίας σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Στηρίζουμε κοινωνικά και ψυχολογικά χιλιάδες συμπολίτες μας με τη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης και τις διαδικτυακές εκπομπές εξειδικευμένων ψυχολόγων και ψυχιάτρων.

Αλλά και διασκεδάζουμε παρέα με τις διαδικτυακές συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών που διοργανώσαμε.

Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής με 35 τόνους υγειονομικού υλικού και ειδών ατομικής προστασίας, που παραδώσαμε στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ, την αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Λιμενικό, τις Ένοπλες Δυνάμεις και όπου αλλού χρειάστηκαν την υποστήριξή μας.

Δημιουργούμε 24 νέες Κλίνες Εντατικής Θεραπείας και εξοπλίζουμε με 40 εκατομμύρια ευρώ τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Διοργανώσαμε εθελοντικές αιμοδοσίες σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας ανταποκρινόμενοι στις εκκλήσεις του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για κάλυψη των ελλείψεων σε αίμα.

Όλο αυτό το διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν σταμάτησε να λειτουργεί ούτε λεπτό και να παρέχει εξ αποστάσεως υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες, χάρη στην αφοσίωση των εργαζομένων της. Απολυμάναμε άμεσα όλα τα κτήρια της Περιφέρειας, όπως και άλλων θεσμικών φορέων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, οι Επιτροπές μας, και όλα τα όργανα λειτούργησαν κανονικά και φρόντισαν ώστε να μην πάει το έργο μας πίσω.

Είμαστε από την πρώτη στιγμή σε διαρκή συνεργασία με τους φορείς, τους Δήμους, τα Επιμελητήρια, τον επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργώντας έναν δρόμο προστασίας και ασφάλειας για την επόμενη ημέρα.

Η ώρα να ξαναβρεθούμε ήρθε.

Θα το κάνουμε με ασφάλεια, με προστασία, με τήρηση των απαραίτητων μέτρων. Και όπως ήρθε αυτή η στιγμή να ξαναβρεθούμε, έτσι θα έρθει και η ώρα που θα ξαναβρούμε τη ζωή μας, χωρίς να αφήσουμε κανέναν μόνο του, κανέναν πίσω.

Αυτό, άλλωστε, σημαίνει Αλληλεγγύη: Να νοιάζομαι για τον άνθρωπο δίπλα μου και να προχωράμε όλοι μαζί για μια καλύτερη ζωή. Μαζί, σίγουρα θα τα καταφέρουμε».