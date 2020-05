Κοινωνία

Οριστικοποιήθηκε η επιστροφή των καθηγητών στα σχολεία

Πριν από τους μαθητές θα πάνε οι καθηγητές στα σχολεία, ώστε να προετοιμαστούν για το άνοιγμα.

Από την Τετάρτη 6 Μαΐου θα πρέπει οι καθηγητές των γυμνασίων και των λυκείων να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να προετοιμαστεί η επαναλειτουργία των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Ειδικά Σχολεία (ΣΜΕΑΕ ΔΕ).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα ακολουθήσουν νεώτερες ενημερώσεις με λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες για την ομαλή επαναλειτουργία των σχολείων.