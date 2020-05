Τεχνολογία - Επιστήμη

Μαραθώνιος Καινοτομίας EUvsVirus: Η θέση της Ελλάδας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στον πανευρωπαϊκό μαραθώνιο συμμετείχαν 20.000 διαγωνιζόμενοι από την Ευρώπη και όχι μόνο.

Στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο πρώτος Πανευρωπαϊκός Μαραθώνιος Καινοτομίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, EUvsVirus Pan-european Hackathon.

Στον μαραθώνιο συμμετείχαν πάνω από 20.000 διαγωνιζόμενοι, από την Ευρώπη και όχι μόνο, ενώ συνολικά κατατέθηκαν πάνω από 2.000 ιδέες με έναν και μοναδικό στόχο: τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού.

Η Ελλάδα συμμετείχε με 671 συμμετοχές σε σύνολο 20.962 συμμετοχών, καταλαμβάνοντας την 8η θέση μετά από χώρες με πολλαπλάσιο πληθυσμό όπως η Ισπανία, Γερμανία και Ιταλία. Μπορείτε να δείτε τις ιδέες και τις ομάδες ΕΔΩ.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης επεσήμανε τα εξής: «Είμαστε εντυπωσιασμένοι από τη συμμετοχή ελληνικών ομάδων και εταιριών. Είναι πολύ τιμητικό για εμάς που συμβάλλουμε ως εθνικό σημείο επαφής για το ψηφιακό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον πανευρωπαϊκό μαραθώνιο καινοτομίας. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες, είμαστε περήφανοι για τις διακρίσεις και συμμετοχές της χώρας μας».

Την Πέμπτη 30 Απριλίου σε μια διαδικτυακή απονομή η Ευρωπαία Επίτροπος για την Καινοτομία, Έρευνα, Πολιτισμό, Εκπαίδευση και Νεολαία κ. Mariya Gabriel ανακοίνωσε τους 6 νικητές για κάθε θεματική ενότητα και στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και επικεφαλής της διοργάνωσης κ. Isidro Laso Ballesteros ανακοίνωσε τους νικητές για κάθε μία από τις 37 κατηγορίες, σύνολο 117 νικητές. Δείτε την απονομή ΕΔΩ.

Οι νικήτριες ομάδες στους βασικούς τομείς είναι οι ακόλουθες:

Υγεία & Ζωή

Team Discover – Ουγγαρία

Σύστημα παρακολούθησης ασθενών που ελαχιστοποιεί τη φυσική επαφή μεταξύ νοσοκόμων και ασθενών.

Επιχειρηματική Συνέχεια

Linistry for safe retail – Ουγγαρία

Ασφαλέστερη λιανική πώληση με περιορισμό του αριθμού των πελατών στο κατάστημα και διαχείριση της ουράς στην είσοδο με ψηφιακό τρόπο.

Κοινωνική & Πολιτική Συνοχή

Aidbind – Βουλγαρία, Γερμανία, Μάλτα, Σουηδία, Ελβετία

Πλατφόρμα διαχείρισης δωρεών ιατρικών υλικών και συνδυάζει τις ανάγκες των νοσοκομείων με τους διαθέσιμους προμηθευτές και τα διαθέσιμα χρήματα.

Απομακρυσμένη Εργασία και Εκπαίδευση

The Village – Where The World Is Your Classroom – Ελβετία, Ουκρανία, ΗΠΑ, Ινδία

Πλατφόρμα επαφής και επικοινωνίας μαθητών με φίλους, οικογένεια, δασκάλους και συμμαθητές για βιωματική μάθηση.

Ψηφιακή Οικονομία

Bankera Business Care – Λιθουανία

Χρηματοδότηση ΜμΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια του COVID-19 χρησιμοποιώντας εγγύηση από τους προμηθευτές τους.

Λοιπές κατηγορίες

Sewers4COVID – Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Παρακολούθηση των αποχετευτικών συστημάτων για έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με τα κρούσματα πανδημίας, την αντιμετώπιση της και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Υγεία και Ζωή

Κοινωνική & Πολιτική Συνοχή

Ψηφιακή Οικονομία

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στον σύνδεσμο https://euvsvirus.org/results .

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και η ομάδα του Horizon 2020 θα αναλάβουν σε ένα Matchathon που θα γίνει 22-25 Μαΐου τη σύνδεση των νικητών με τελικούς χρήστες, όπως νοσοκομεία και μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας EIC COVID. Παράλληλα θα υπάρχει πρόσβαση σε επενδυτές, ιδρύματα και άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης από όλη την Ε.Ε.

Οι υποστηρικτές του διαγωνισμού διέθεσαν μέχρι σήμερα 110.000 ευρώ σε χρηματικά βραβεία σε λύσεις της επιλογής τους.

Η Περιφέρεια Αττικής ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και υποστηρίζει συνεχώς όλες τις ελληνικές ομάδες και startups του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, τόσο για τη συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο Καινοτομίας αλλά και μέσω της πρωτοβουλίας Antivirus Crowdhackathon, της οποίας ο επόμενος κύκλος θα πραγματοποιηθεί εντός του Μαΐου.