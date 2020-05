Κοινωνία

Χαρδαλιάς: Μία νέα μάχη ξεκινάει από τις 6 το πρωί της Δευτέρας

Το μήνυμα προς όλους τους Έλληνες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων.

Το στοίχημα των επόμενων ωρών, των επόμενων ημερών και εβδομάδων, είναι πιο δύσκολο, πιο σύνθετο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό: «Να μείνουμε ασφαλείς, να μη δώσουμε χώρο και τρόπο στον ιό να μεταδοθεί», τόνισε κατά τη σημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Από αύριο, στις 6 το πρωί, καλούμαστε να υψώσουμε νέο τείχος περιορισμού της εξάπλωσής του, συνεχίσουμε με την ίδια προσοχή στη μάχη, που θα κρίνει την τελική έκβαση του πολέμου απέναντι στη νόσο», που είναι η τήρηση των κανόνων στις μετακινήσεις και τις κοινωνικές μας ή άλλες επαφές, υπογράμμισε.

Αναγνώρισε ότι είναι εγχείρημα δύσκολο, σύνθετο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό, γιατί το αποτέλεσμά της θα κρίνει τα πάντα, για τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας, την ίδια την πατρίδα μας,

Σημείωσε ότι αύριο, στις 6 το πρωί, ολοκληρώνονται έξι εβδομάδες, (42 ημέρες ή 1.008 ώρες, όπως είπε χαρακτηριστικά) με πρωτόγνωρες διαδικασίες, γεμάτες από πίεση, διλήμματα και κυρίως αγωνία για το τι θα συμβεί.

Επεσήμανε ότι οι Έλληνες αποδείξαμε ότι όταν στεκόμαστε ενωμένοι είμαστε ικανοί για το καλύτερο και ότι μπορέσαμε και σπάσαμε την αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Αποδείξαμε ότι όλοι μπορούν να μάθουν από εμάς.