Κοινωνία

Είχε στην τσάντα του δεκάδες μαχαίρια (εικόνες)

Σχεδόν 50 μαχαίρια είχε μέσα σε μία τσάντα ένας νεαρός.

Συνελήφθη, στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών Αστυνομίας Αθηνών, 24χρονος Ιρανός, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός εντοπίστηκε να αφήνει σε είσοδο πολυκατοικίας σακίδιο πλάτης και να προσπαθεί να αποφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών, οι οποίοι όμως κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Έπειτα από έλεγχο στο σακίδιο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 48 πτυσσόμενα μαχαίρια.

Ο 24χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.