Κοινωνία

Πρόεδρος ΟΛΜΕ στον ΑΝΤ1: δε γίνεται απολύμανση των σχολείων σε δυο μέρες (βίντεο)

Ο Θεόδωρος Τσούχλος στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για το άνοιγμα των σχολείων, τις «αρνητικές εκπλήξεις» και τον κίνδυνο ρίσκου της υγείας των ίδιων και των συγγενών.