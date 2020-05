Κοινωνία

Πρόεδρος ΟΛΜΕ στον ΑΝΤ1: Θα κινηθούμε νομικά αν γίνει βιντεοσκόπηση των μαθημάτων (βίντεο)

Ο Θεόδωρος Τσούχλος στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για το άνοιγμα των σχολείων, τις «αρνητικές εκπλήξεις» και τον κίνδυνο ρίσκου της υγείας των ίδιων και των συγγενών.

Την αντίθεσή της ΟΛΜΕ στο άνοιγμα των σχολείων, πέραν της Γ' Λυκείου εξέφρασε ο πρόεδρός της, Θεόδωρος Τσούχλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Όπως είπε, δεν υπάρχει λόγος για ρίσκο μόνο για να γίνουν δέκα μέρες μαθημάτων, ενώ κατηγόρησε παράλληλα το υπουργείο Παιδείας για ελλιπή ενημέρωση των διδασκόντων, χαρακτηρίζοντας «αρνητική έκπληξη» το ότι, ενημερώθηκαν με χθεσινή εγκύκλιο ότι στις 6 του μήνα επιστρέφουν στα σχολεία. Εκτίμησε δε ότι, δεν είναι εφικτό να γίνουν απολυμάνσεις μέσα σε τόσο λίγες μέρες.

Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Όργανο, στην οποία εκφράζεται η αντίθεση στην προφορική εντολή που έδωσε η Υπουργός Παιδείας, για ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων, σε παιδιά που δε θα προσέλθουν στο σχολείο.

Όπως είπε ο Θ.Τσούχλος, κάτι τέτοιο εμπεριέχει βιντεοσκόπηση των μαθητών, κάτι που αντιβαίνει άρθρα του ελληνικού συντάγματος, αλλά και των κανόνων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τόνισε δε ότι, σε περίπτωση που η εντολή δοθεί και γραπτώς, οι εκπαιδευτικοί θα κινηθούν νομικά, απευθυνόμενοι στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σημείωσε δε ότι, η ΟΛΜΕ έχει καλέσει τους καθηγητές να μη συμμετάσχουν στο εγχείρημα.

Φίλης: Όχι στη βιντεοσκόπηση των μαθητών

Την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ με τη βιντεοσκόπηση και μετάδοση των μαθημάτων από τη φυσική τάξη, εκφράζει με δήλωσή του ο αρμόδιος τομεάρχης, Νίκος Φίλης, ο οποίος επικαλείται και τη σχετική ανακοίνωση του ΔΣ της ΟΛΜΕ.

Στην δήλωσή του αναφέρει: «Η "εντολή" της υπουργού Παιδείας για βιντεοσκόπηση από τους εκπαιδευτικούς του μαθήματος από τη φυσική τάξη και μετάδοσής του μέσω διαδικτύου στους μαθητές που δεν θα προσέλθουν στα σχολεία, είναι άνευ προηγούμενου. Αποδεικνύει όσα υποστηρίζουμε όλο το προηγούμενο διάστημα: την απίστευτη προχειρότητα με την οποία προσέγγισε η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας το ζήτημα της συνέχισης του εκπαιδευτικού έργου στις ιδιαίτερες συνθήκες κρίσης που βιώνουμε... Μάθημα με ανοιχτές κάμερες, δηλ. μάθημα που "σπάει" το δεσμό εμπιστοσύνης και εμπιστευτικότητας του καθηγητή με τον ανήλικο μαθητή, δεν έχει διανοηθεί να κάνει κανένας υπουργός Παιδείας, σε καμία ελληνική κυβέρνηση, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Ο κ. Φίλης υπογραμμίζει ότι «την άποψή μας έρχεται να ενισχύσει με ανακοίνωσή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, που καλεί σήμερα τα μέλη της να μην υλοποιήσουν το εν λόγω σχέδιο, δηλώνοντας παράλληλα ότι προσφεύγει αμέσως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ως τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζω απολύτως την ανακοίνωση του ΔΣ. Εξάλλου, ήδη από τις αρχές Απριλίου είχα ζητήσει στη Βουλή τη γνωμοδότηση της Αρχής για τον τρόπο που διεξάγεται η εξ αποστάσεως διδασκαλία, με βάση δηλαδή μια ιδιωτική πλατφόρμα, χωρίς εγγυήσεις. Δεν έλαβα ποτέ καμία επίσημη απάντηση από την υπουργό».

Κλείνοντας καλεί το υπουργείο Παιδείας «να ανακαλέσει την πρόχειρη, πολιτική απόφαση για βεβιασμένη επαναλειτουργία των σχολείων, που γεννά ακόμα σοβαρότερα ζητήματα, όπως είναι η απειλή στην υγεία των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των οικογενειών τους, για ασήμαντο στην πράξη παιδαγωγικό κέρδος».