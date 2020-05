Πολιτισμός

Κατσαρίδης στον ΑΝΤ1: Οι ιδιώτες τραβούν το “κάρο” του Πολιτισμού (βίντεο)

Δημοσκόπηση δείχνει τις τάσεις του κοινού. Ο Διευθυντής από τις "Θεατρικές Σκηνές" για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος του Πολιτισμού, λόγω της πανδημίας.