Κορονοϊός - Βρετανία: Σημαντική μείωση του ημερήσιου αριθμού των θανάτων

Η πορεία της πανδημίας στη δεύτερη πλέον πληγείσα χώρα στην Ευρώπη.

Η Βρετανία κατέγραψε την Κυριακή 315 θανάτους από επιπλοκές του νέου κορονοϊού, σε νοσοκομεία και άλλες δομές όπως οίκους ευγηρίας, με αποτέλεσμα το σύνολο των νεκρών από τη νόσο COVID-19 να ανέρχεται σε 28.446 στη χώρα, τη δεύτερη πλέον πληγείσα στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Μάικλ Γκόουβ.

Πρόκειται για μια μείωση του αριθμού των νεκρών σε σύγκριση με χθες (+621), όμως τα επίσημα στοιχεία είναι ευμετάβλητα και καταγράφουν συχνά μια πτώση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, λόγω των καθυστερήσεων στις καταμετρήσεις.