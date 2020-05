Κόσμος

Κορονοϊός: Περιορίζεται η εξάπλωση του ιού στην Ιταλία

Σημαντική μείωση των νέων κρουσμάτων. Λιγότερες οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία. Παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των θυμάτων.

174 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 28.884 τον αριθμό των θυμάτων στη γειτονική χώρα.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 1.389 νέα κρούσματα, αυξάνοντας σε 210.717 τον συνολικό απολογισμό. Παράλληλα, 81.654 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πλέον αναρρώσει.

1.501 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 17.242 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 81.436 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο παρουσιάζει μεγάλη μείωση, με 511 λιγότερες μολύνσεις. Παράλληλα, μειώνεται και ο αριθμός των νεκρών. Έχασαν την ζωή τους 18 λιγότεροι άνθρωποι σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 85 περισσότεροι σε σχέση με το Σάββατο. Οι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, για 30ή ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι συνολικές εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Η προσοχή, τώρα, είναι στραμμένη στην έναρξη, αύριο, της λεγόμενης “δεύτερης φάσης” με μερική μόνον επιστροφή στην καθημερινότητα. Η ιταλική κυβέρνηση αποσαφήνισε ότι σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να συνεχίσει να υπογράφει, κανείς, υπεύθυνη δήλωση και ότι δεν θα είναι δυνατή, προς το παρόν, η μετάβαση σε εξοχικά σπίτια. Σε ό,τι αφορά τις εκκλησίες από αύριο θα επιτραπεί μόνον η τέλεση κηδειών με το πολύ 15 άτομα ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια ή δυο εβδομάδες αναμένεται να μπορέσουν να ξαναρχίσουν οι λειτουργίες, με όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.