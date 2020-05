Κόσμος

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι το τελευταίο 24ωρο στην Τουρκία

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 1.670 νέα κρούσματα της νόσου COVID-19 στη γειτονική μας χώρα.

Ο αριθμός των ασθενών που πέθαναν από τη νόσο COVID-19 στην Τουρκία αυξήθηκε κατά 61 τις τελευταίες 24 ώρες και ανέρχεται πλέον σε 3.397, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 1.670 και ανέρχεται σε 126.045. Βάσει των στοιχείων, πρόκειται για τον υψηλότερο απολογισμό εκτός της Δυτικής Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, 63.151 άνθρωποι έχουν αναρρώσει από τον νέο κορονοϊό.

Ο αριθμός των τεστ που διεξήχθησαν το τελευταίο 24ωρο στην Τουρκία ανέρχεται σε 24.001, με το σύνολο των διαγνωστικών τεστ κατά τη διάρκεια της πανδημίας να ανέρχεται σε άνω του 1,135 εκατομμυρίου.