Παναγιωτόπουλος: Δεν νιώσαμε παρενόχληση, τα ελληνικά μαχητικά έδιωξαν τα τουρκικά

Τα ακριτικά φυλάκια επισκέφτηκε ο Υπουργός Άμυνας. Αντίδραση από το ΥΠΕΞ στην τουρκική προκλητικότητα. Μπαράζ παραβιάσεων και σήμερα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος επισκέφθηκε σήμερα με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τα φυλάκια σε Οινούσσες, Παναγιά, Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι. Λίγο μετά την απογείωση του ελικοπτέρου, που μετέφερε τον ΥΕΘΑ και τον ΑΓΕΕΘΑ από τις Οινούσσες, τουρκικά μαχητικά προέβησαν σε παρενόχλησή του.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος καταδίκασε την τουρκική προκλητικότητα δηλώνοντας σχετικά από το Φαρμακονήσι: «Προ ολίγου το ελικόπτερο που μας μετέφερε υπέστη παρενόχληση από τουρκικά μαχητικά. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν νιώσαμε αυτή την παρενόχληση. Αντιθέτως, όταν σηκώσαμε τα μάτια ψηλά στον ουρανό είδαμε τα ελληνικά μαχητικά που ήδη είχαν διώξει από την περιοχή τα τουρκικά μαχητικά, εδώ στο Φαρμακονήσι. Αυτό που θα ήθελα όμως να πω είναι ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές από πλευράς Τουρκίας, δεν βοηθούν στην εκτόνωση της έντασης, που θα έπρεπε να επιζητούν και οι δύο πλευρές αυτήν την ώρα. Εμείς πάντως δεν πτοούμεθα καθόλου. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που σε όλο το μήκος των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της χώρας τα φυλάττουν ως άγρυπνοι φρουροί, όπως έκαναν πάντα».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα φυλάκια, ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε την ευκαιρία να επιθεωρήσει τις φρουρές, να ελέγξει την τήρηση των μέτρων για την προστασία από το στέλεχος κορονοϊού Covid-19 και να διαπιστώσει το υψηλό ηθικό των αξιωματικών, των υπαξιωματικών και των στρατιωτών που υπηρετούν εκεί.

ΥΠΕΞ: Καλούμε την Τουρκία να εισέλθει στον 21ο αιώνα

Την έντονη καταδίκη του εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη σημερινή προκλητική παρενόχληση από τουρκικά αεροσκάφη του ελικοπτέρου που μετέφερε τον υπουργό Εθνικής Αμύνης Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

«Πρόκειται για ακόμη μια απαράδεκτη τουρκική ενέργεια», σημειώνει χαρακτηριστικά το υπουργείο. «Μια ενέργεια που επιβεβαιώνει για μια εισέτι φορά τον αρνητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στην περιοχή, επιμένοντας σε αναχρονιστικές αντιλήψεις των διεθνών σχέσεων καθώς και σε μια αδιέξοδη παραβατικότητα».

«Την καλούμε να εισέλθει στον 21ο αιώνα», σημειώνει. «Nα ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδας και των λοιπών χωρών της περιοχής και να εργαστεί εποικοδομητικά στο πλαίσιο των κανόνων καλής γειτονίας, σεβόμενη και όχι παραβιάζοντας συστηματικά το διεθνές δίκαιο».

Μπαράζ παραβιάσεων στο FIR Αθηνών

Τέσσερα ζεύγη τουρκικών αεροσκαφών που εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, προχώρησαν αργά το μεσημέρι σε μπαράζ πτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά και συγκεκριμένα πάνω το Φαρμακονήσι 3 φορές, το Αγαθονήσι 2 φορές, τους Αρκιούς 3 φορές, τους Λειψούς 3 φορές και την Παναγιά.

Το πρώτο τουρκικό ζεύγος πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι σε ύψος από 2.700 έως 8.000 πόδια και το Αγαθονήσι στα 11.000 πόδια στις 16:00 μ.μ.

Το δεύτερο τουρκικό ζεύγος πέταξε πάνω από τους Αρκιούς, τους Λειψούς και ξανά πάνω από τους Λειψούς, στα 23.000 πόδια, στις 16:04 μ.μ., στις 16:05 μ.μ. και στις 16:07 μ.μ. αντίστοιχα.

Το τρίτο τουρκικό ζεύγος πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι στα 17.500 πόδια στις 16:14 μ.μ., τους Λειψούς στα 10.000 πόδια στις 16:18 μ.μ., τους Αρκιούς στα 11.000 πόδια και στα 14.000 πόδια στις 16:19 μ.μ. και 16:20 μ.μ., αντίστοιχα, και το Αγαθονήσι στα 12.000 πόδια στις 16:23 μ.μ.

Το τέταρτο τουρκικό ζεύγος πέταξε πάνω από την Παναγιά στα 32.000 πόδια στις 16:53 μ.μ.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.