Κορονοϊός: Η γεωγραφία των κρουσμάτων ανά δήμο

Οι δήμοι που κράτησαν τα «ηνία» στην πανδημία κι εκείνοι που δεν εμφάνισαν κανένα κρούσμα.

Τη γεωγραφία και τα συνολικά στοιχεία την πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας έδωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη σημερινή ενημέρωση, με την οποία όπως είπε κλείνει ένας πρώτος κύκλος της μάχης.

Όπως είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας , το στοίχημα των επόμενων εβδομάδων είναι πιο δύσκολο, πιο σύνθετο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό. «Να μείνουμε ασφαλείς, να μην δώσουμε χρόνο και τρόπο στον ιό να μεταδοθεί. Εγχείρημα δύσκολο γιατί προερχόμαστε όλοι από μια περίοδο ψυχικής και ψυχολογικής κόπωσης. Σύνθετο, γιατί οι κανόνες είναι αρκετοί και επιβάλλεται προσοχή, αλλά συνέπεια στην τήρηση τους. Εξαιρετικά σημαντικό γιατί το αποτέλεσμα του θα κρίνει τα πάντα για τις ζωές μας και την καθημερινότητα μας».

Ο κ. Χαρδαλιάς κάλεσε τους πολίτες να τηρούν με συνέπεια τα μέτρα προστασίας και όπως χαρακτηριστικά είπε, «απέναντι σε αυτό τον ιό από αύριο καλούμαστε όλοι να υψώσουμε νέο τείχος περιορισμού της εξάπλωσης του, να αντισταθούμε, να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια, με την ίδια επιμονή στη μάχη, μια μάχη που θα κρίνει και την τελική έκβαση του πολέμου απέναντι στη νόσο και που το όπλο μας είναι η τήρηση των κανόνων στις μετακινήσεις μας και τις κοινωνικές μας ή άλλες επαφές».

Αν τηρούμε τους κανόνες, είπε ο υφυπουργός, ερχόμαστε πιο κοντά στο στόχο, μειώνουμε τις περιπτώσεις μετάδοσης και εξάπλωσης του ιού και προχωράμε στο σχέδιο αποκλιμάκωσης των περιορισμών. Αν όχι ο κίνδυνος για νέα κρούσματα είναι ορατός. «Ο κίνδυνος για φρένο στην αποκλιμάκωση των μέτρων ή για νέα περιοριστικά μέτρα φαντάζει μονόδρομος».

Η πορεία και η γεωγραφία του κορονοϊού

Συνολικά έχουν καταγραφεί 2.626 κρούσματα, εκ των οποίων 1.040 είναι ενεργά. 340 νοσηλεύονται, 710 αναρρώνουν κατ’ οίκον. Από τα υπόλοιπα, 1.586 μη ενεργά κρούσματα, 497 νοσηλευτήκαν και πήραν εξιτήριο, 945 ανάρρωσαν κατ’ οίκον και δυστυχώς 144 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Από τα 2626 κρούσματα, 1.496 (55,9%) καταγράφηκαν στην Αττική, 237 ήταν σε δομές φιλοξενίας ή οικισμούς ειδικών ομάδων πληθυσμού, 198 ήταν στην Κεντρική Μακεδονία, 160 ήταν στη Δυτική Μακεδονία, 125 σε πλωτά μέσα, 94 στη Δ. Ελλάδα, 93 στην Αν. Μακεδονία και Θράκη και λιγότερα στις υπόλοιπες περιφέρειες.

Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων νομών κανένα κρούσμα δεν κατεγράφη στην Ευρυτανία, στη Λακωνία και στη Φωκίδα. Τα περισσότερα κρούσματα είχαν η Καστοριά, 85, Κοζάνη, 71, Ξάνθη 52, Λάρισα 50 και η Ηλεία 48.

Στην πρώτη δεκαπεντάδα των δήμων που είχαν κρούσματα, πρώτος είναι ο δήμος Αθηναίων με 314, η Κηφισιά με 116, η Θεσσαλονίκη με 85, η Καστοριά με 79, ο δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού με 73, ο δήμος Πειραιά με 59, ο δήμος Χαλανδρίου με 52, ο δήμος Γλυφάδας με 49, ο δήμος Περιστερίου με 46, ο δήμος Λαρισαίων με 42, Πατρέων με 38, Νέας Σμύρνης με 37, Αμαρουσίου 36, Νέας Ιωνίας 35, Ξάνθης 34 και Εορδαίας 31.

Κηφισιά, Καστοριά, Φιλοθέη-Ψυχικό, Χαλάνδρι, Ξάνθη, Εορδαία και Νέα Ιωνία παρουσιάζουν έντονο επιδημιολογικό ενδιαφέρον, λόγω ιδιομορφίας της τοπικής διασποράς και της σχέσης του αριθμού των κρουσμάτων με τον αριθμό του πραγματικού πληθυσμού του δήμου.