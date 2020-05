Πολιτική

Μητσοτάκης: Ακούμε τους ειδικούς για τη σωστή χρήση μάσκας (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός εφιστά την προσοχή στους πολίτες εν όψει της σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα, με ένα κατατοπιστικό βίντεο.

Στα μέτρα προστασίας εν όψει της αυριανής έναρξης της σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Όπως ακούσαμε τους ειδικούς και μείναμε σπίτι, τώρα ακούμε τους ειδικούς για να μάθουμε το σωστό τρόπο να χρησιμοποιούμε τη μάσκα. Πλένουμε τα χέρια μας, κρατάμε αποστάσεις, μένουμε ασφαλείς», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Συνόδευσε μάλιστα το μήνυμά του με ένα βίντεο για τη σωστή χρήση της μάσκας.