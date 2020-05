Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Θρίλερ με νεκρή δίπλα στην Πινακοθήκη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δίπλα στην Πινακοθήκη εντοπίστηκε μία γυναίκα το πρωί της Κυριακής.

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της Δημοτικής Πινακοθήκης Παλαιού Φαλήρου.

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο στελέχη του Α' Λιμενικού Τμήματος Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, καθώς και στελέχη της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ.

Η σορός αναγνωρίστηκε από οικείο πρόσωπο της γυναίκας.

Πρόκειται για 66χρονη Ελληνίδα, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «ΤΖΑΝΕΙΟ» για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου της.