Κορονοϊός: Πλησιάζουν τους 25.000 οι νεκροί στη Γαλλία

Ανακοίνωση της γαλλικής Προεδρίας για το μέτρο της καραντίνας σε πρόσωπα, εν όψει της σταδιακής άρσης των περιορισμών σε λίγες ημέρες.

Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν από επιπλοκές της νόσου COVID-19 στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 135 το τελευταίο 24ωρο και ανέρχεται πλέον σε 24.895, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στα νοσοκομεία γενικότερα, ο αριθμός τους συνεχίζει να μειώνεται, υπογραμμίζουν οι Αρχές.

Ειδικότερα, ο αριθμός των ασθενών στα νοσοκομεία με COVID-19 μειώθηκε σήμερα σε 25.815 από 25.827 χθες και ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ μειώθηκε σε 3.819 από 3.827.

Δεν θα τίθεται σε “καραντίνα” κάθε πρόσωπο από την ΕΕ, τη ζώνη Σένγκεν ή τη Βρετανία

Η Γαλλία δεν θα επιβάλει το μέτρο της καραντίνας «σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιασδήποτε ιθαγένειας, που προέρχεται από την ΕΕ, τη ζώνη Σένγκεν και τη Βρετανία», ανακοίνωσε η γαλλική Προεδρία.

Το Σάββατο, ο Υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν δήλωσε πως τα μέτρα καραντίνας, που προβλέπονται στο νομοσχέδιο με το οποίο θα παραταθεί η κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, θα εφαρμοστούν «στα πρόσωπα που εισέρχονται στη γαλλική επικράτεια».

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως εκείνη Γάλλων υπηκόων ή Ευρωπαίων που θα φθάνουν από άλλη ζώνη εκτός της ΕΕ, τη ζώνη Σένγκεν ή τη Βρετανία, οι διαδικασίες θα αποσαφηνιστούν από το Υπουργείο Εξωτερικών «τις επόμενες ημέρες», συμπληρώνει η Προεδρία.

Η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει κατά δύο μήνες, έως την 24η Ιουλίου, την κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης για τη νόσο COVID-19 και διευκρίνισε κάπως το πλαίσιο χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων που προβλέπεται να ισχύσει να από την 11η Μαΐου.