Οδηγίες για τις επιχειρήσεις που ανοίγουν

Εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για τις επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 4 Μαΐου εξέδωσε ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επαναλειτουργούν οι εξής εμπορικές επιχειρήσεις:

- Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

- Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

- Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

- Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα.

- Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

- Λιανικό εμπόριο ανθέων.

- Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

- Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής.

- Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων.

- Καταστήματα οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας.

Η τήρηση μέτρων και κανόνων λειτουργίας αφορούν στα εξής:

1. Αναλογία των τ.μ. και των παρευρισκόμενων στους χώρους.

2. Απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας.

3. Τήρηση καταλόγου με τα ραντεβού των πελατών (κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, ΚΤΕΟ).

4. Τήρηση των ατομικών μέσων προστασίας (μάσκα, πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικού).

Διευκρινίσεις για εμπορικές επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν υπό όρους - Ωράριο λειτουργίας:

Α. Εμπορικά καταστήματα. Το ωράριο λειτουργίας στα εμπορικά καταστήματα διαμορφώνεται με ώρα έναρξης στις 10:00 για τις επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής (πλην τις νήσους) και στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (στους δήμους που το απαρτίζουν).

Β. Υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ). Το ωράριο των σούπερ μάρκετ παραμένει έως τις 9 Μαΐου 2020, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:00 έως τις 21:00 και Σάββατο από τις 7:00 έως τις 20:00.

Γ. Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής. Το ωράριο δύναται να είναι διευρυμένο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:00 έως τις 22:00 και Σάββατο από τις 7:00 έως τις 21:00.

Παραμένουν σε ισχύ οι αποφάσεις των αντιπεριφερειαρχών, όπως αυτές έχουν εκδοθεί για τις τουριστικές περιοχές που καθορίζουν τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.

Διευκρινίσεις για τα εμπορικά κέντρα, τα οποία σημειώνεται ότι παραμένουν σε αναστολή λειτουργίας.

Ως εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με την ΠΟΛ. υπ' αριθμ. 1056/2009, νοείται το ακίνητο ή το συγκρότημα ακινήτων που αποτελούν ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για το οποίο συντρέχουν τουλάχιστον οι εξής προϋποθέσεις:

- Διαθέτει κατ' ελάχιστο συνολική επιφάνεια 4.000 τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα.

- Λειτουργεί ή προορίζεται να λειτουργήσει, υπό ενιαία διαχείριση και εκμετάλλευση.

- Διαθέτει χώρους κατάλληλους για άσκηση δραστηριότητας, παράδοσης αγαθών ή/και παροχής υπηρεσιών.

- Οι χώροι του εκμισθώνονται τουλάχιστον σε 15 διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εμπορικά καταστήματα.

Διευκρινίσεις για εμπορικές επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν υπό όρους.

Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής:

• Στις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 96.02 (κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής) που τυχόν διαθέτουν και τον ΚΑΔ για άλλες υπηρεσίες όπως μασάζ, πιλάτες, κ.λπ. απαγορεύεται ρητά η παροχή αυτών των υπηρεσιών.

• Η απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας είναι κατ' ελάχιστον 2 μέτρα.

• Υποχρέωση τήρησης καταλόγου με ραντεβού.

Λοιπές επιχειρήσεις σε επαναλειτουργία:

• Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οποιονδήποτε ΚΑΔ που τίθεται σε επαναλειτουργία υπό όρους υποχρεούνται να ενημερώνουν με έντυπο (banners, ανακοινώσεις κ.λπ.) και ηλεκτρονικό τρόπο τους καταναλωτές, ότι πωλούν μόνο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στους εν λόγω ΚΑΔ.

• Οι παραγγελίες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα για προϊόντα που ανήκουν σε ΚΑΔ που παραμένουν σε αναστολή για πώληση εντός καταστημάτων εκτελούνται μόνο με αποστολή στον τόπο παράδοσης του πελάτη.

• Τα ΚΤΕΟ έχουν υποχρέωση τήρησης καταλόγου με ραντεβού για τους κατόχους επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Εξαιρέσεις για τη λειτουργία καταστημάτων σε εμπορικά κέντρα:

- Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ, των φαρμακείων και των δραστηριοτήτων που επαναλειτουργούν, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.

Διευκρινίσεις για εμπορικές επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν υπό όρους.

- Όπου γίνεται αναφορά στην υποχρεωτική από τις επιχειρήσεις διατήρηση καταλόγου με τα ραντεβού των πελατών, νοείται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

- Παραμένει ο κανόνας του ενός πελάτη ανά 15 τ.μ. σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων, της απόστασης των 1,5 μέτρων μεταξύ πελατών, καθώς και του μη σχηματισμού ουράς άνω των 5 ατόμων.

- Ανώτατη ποσότητα αντισηπτικών, αλκοολούχων, μασκών ανά πελάτη 2 τεμάχια (έως 1 τεμάχιο από το κάθε είδος):

• Απολυμαντικά διαλύματα (σε μορφή τζελ ή μαντηλάκια).

• Αιθυλική αλκοόλη (ως α' ύλη ή εμφιαλωμένη).

• Μάσκες (σε συσκευασία).

- Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναρτούν, σε εμφανές σημείο, στην είσοδό των καταστημάτων:

• Τον επιτρεπόμενο, εντός του χώρου, αριθμό ατόμων. Ο αριθμός των ατόμων υπολογίζεται σύμφωνα με το εμβαδόν της επιφανείας τού κυρίως χώρου του καταστήματος.

• Τους ΚΑΔ για τους οποίους λειτουργούν.

Ιδιαίτερα Μέτρα Τήρησης Αποστάσεων και Ελαχίστων Χώρων

Τετραγωνικά μέτρα επιφανείας κυρίως χώρου (πλην βοηθητικών χώρων) και πλήθος ατόμων (μικτός αριθμός: εργαζόμενοι και πελάτες).

Μέχρι 20 τ.μ. 4 άτομα.

Από 20 τ.μ. έως 100 τ.μ., 4 άτομα +1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 20 έως 100 τ.μ.

Άνω των 100 τ.μ., 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τ.μ.

Σε καταστήματα άνω των 300 τ.μ. που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο.

Στους ανελκυστήρες η πληρότητα πρέπει να είναι 40% και υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Στα γραφεία ισχύει ο κανόνας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. και απόσταση 1,5 μέτρου.

Δυνατότητα άθλησης

Επιτρέπονται τα ατομικά αθλήματα (σε εξωτερικούς χώρους) όπως ενδεικτικά: Τρέξιμο, ποδηλασία, ορειβασία, αντισφαίριση (τένις) σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας και ιππασία.

Πληροφορίες - Καταγγελίες στο τηλεφωνικό κέντρο 1520 για τα εξής θέματα:

- Έκτακτα μέτρα για τον Covid - 19 (επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν).

- Φαινόμενα μη τήρησης των μέτρων.

- Φαινόμενα αισχροκέρδειας.

- Φαινόμενα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.