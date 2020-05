Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι πρασίνου και άθλησης που ανοίγουν σταδιακά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όπως υπογραμμίζει, έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής και των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε τους χώρους ευθύνης του, οι οποίοι θα αρχίσουν να λειτουργούν σταδιακά από τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Συγκεκριμένα:

Από τις 6 το πρωί της Δευτέρας και για τις ώρες που ίσχυαν πάντοτε για κάθε σημείο θα είναι και πάλι ανοικτά όλα τα πάρκα και οι χώροι πρασίνου όπως ο Εθνικός Κήπος, η Ακαδημία Πλάτωνος, η πρόσβαση στον Λυκαβηττό κ.α.

Επίσης, τηρώντας όλους τους κανόνες του υγειονομικού πρωτοκόλλου προπόνησης, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) προχωράει, από μεθαύριο Τρίτη 5 Μαΐου, στην επαναλειτουργία για δωρεάν ατομικές προπονήσεις κατόπιν ραντεβού των εξής ανοικτών χώρων:

Αθλητικό Κέντρο Στίβου Γκράβας (θα επιτρέπεται η είσοδος σε έως 15 άτομα ανά ώρα), τηλ.: 210 2287506

Γήπεδα Τένις:

στο Ρουφ, Πειραιώς & Εχελιδών, τηλ.: 210 3421260 στην Ελληνορώσων, πλατεία Κρημνίτσης, τηλ.: 210 6711016 στου Γουδή, Γ. Παπανδρέου και Κανελλοπούλου, τηλ.: 210 7771990 στα Άνω Πατήσια, Μητσάκη & Πολυλά, τηλ.: 210 2025634

Τα Αθλητικό Κέντρο και τα γήπεδα τένις θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 ως 21:00 κατόπιν ραντεβού που θα έχει κλειστεί με τηλεφωνική επικοινωνία. Η διάρκεια της παραμονής κάθε αθλούμενου στο Αθλητικό Κέντρο Στίβου δεν θα ξεπερνά την μία ώρα.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής αλλά και των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας των χώρων αυτών.