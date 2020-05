Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τους ζυγούς λύσατε από σήμερα και μια ανάσα φαίνεται ότι θα την πάρουμε, αφού και από αστρολογικής απόψεως Ήλιος και Ερμής συναντιούνται σήμερα στον Ταύρο...

ΚΡΙΟΣ: Με τη σύνοδο του Ήλιου με τον Ερμή στον 2ο ηλιακό σου οίκο η μέρα μπορεί να σου επιφυλάσσει αρκετές ευχάριστες εκπλήξεις, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να σημαίνει από τη μία ότι υπάρχουν εξελίξεις σε μια οικονομική υπόθεση που πήγαινε με ρυθμούς χελώνας μέχρι και ότι βάζεις ένα τζάκετ που μπορεί να ήταν ξεχασμένο στην ντουλάπα σου και βρίσκεις μέσα λεφτά. Αν θέλεις να μιλήσεις με το ταίρι σου για να ξεκαθαρίσεις κάποια μεταξύ σας θέματα καλό θα είναι να διερευνήσεις πριν κατά πόσο υπάρχει καλή διάθεση, γιατί είναι πιθανό να βρεθείς αντιμέτωπος με την αδιαλλαξία του.

ΤΑΥΡΟΣ: Στο ζώδιό σου είναι που συναντιούνται σήμερα ο Ήλιος με τον Ερμή, οι οποίοι σε βοηθούν να ξανασκεφτείς και ενδεχομένως να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα σχετικά και με τις προτεραιότητες και τα σχέδια σου απ’ τη μια, αλλά και τις ανάγκες σου μέσα σε μια σχέση από την άλλη. Αν μπεις στη διαδικασία σημαντικών συζητήσεων και ξεκαθαρισμάτων καλό θα είναι να είσαι έτοιμος για οπισθοχωρήσεις και κάποιους πιθανούς συμβιβασμούς, αλλιώς κανείς και τίποτα δε σου εγγυάται ότι τα πράγματα δε θα πάρουν αρνητική τροπή.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Σήμερα που ο Ήλιος συναντά τον κυβερνήτη σου, τον Ερμή στον Ταύρο το ενδεχόμενο μιας επανασύνδεσης είναι ιδιαίτερα πιθανό, μόνο που καλό θα είναι να σου είναι ξεκάθαρο κατά πόσο είναι μία επιλογή στην οποία πιστεύεις ή απλά ένα πισωγύρισμα. Πρόσεχε αν ψάχνεις κινητά ή χρησιμοποιείς κατασκοπευτικές μεθόδους γενικότερα για να ικανοποιήσεις την καχυποψία σου, γιατί δεν αποκλείεται σήμερα να μην μπορέσεις να σηκώσεις τη μούρη σου από το πάτωμα απ’ τη ντροπή σου…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η σημερινή μέρα με τον Ερμή να συναντάει τον Ήλιο στον Ταύρο κρύβει εκπλήξεις και επαφές με ανθρώπους που μπορεί να είχες καιρό να δεις ή να ακούσεις. Μπορείς μάλιστα με αρκετές πιθανότητες επιτυχίας να επιδιώξεις να δεις ένα φίλο που μπορεί όλο να κανονίζεις αλλά πάντα κάτι συμβαίνει και αποδεικνύεται δύσκολο. Από την άλλη μπορεί να προκύψουν και κάποια γεγονότα ή να έρθουν στα αυτιά σου πληροφορίες που θα σε κάνουν να αναθεωρήσεις κάποια σχέδια τα οποία έχεις κατά νου ή να τα βάλεις σε πιο σωστές βάσεις.

ΛΕΩΝ: Ήλιος και Ερμής συναντιούνται σήμερα στον Ταύρο και στο πιο ψηλό σημείο του ωροσκοπίου σου για να φέρουν συζητήσεις με σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίες θα σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις λίγο το τοπίο στα επαγγελματικά σου. Κάποιες επαφές που το προηγούμενο διάστημα μπορεί να μην είχαν αίσιο τέλος, με κάποιο τρόπο επανέρχονται, όχι απαραιτήτως για να αλλάξει η έκβαση των πραγμάτων, αλλά για να ξεκαθαρίσεις εσύ πράγματα μέσα σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Σήμερα που ο Ήλιος και ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής θα συναντηθούν στον Ταύρο είναι πιθανό να φτάσουν στα αυτιά σου κάποιες πληροφορίες που θα σου εξηγήσουν πολλά απ’ όσα έχουν συμβεί τελευταία στη ζωή σου. Από την άλλη θα έχεις την δυνατότητα να κάνεις κάποιες επαγγελματικές συζητήσεις που φαίνεται να έχουν νόημα και ουσία, απλά καλό θα είναι πριν πάρεις οριστικές αποφάσεις να προσπαθήσεις να κερδίσεις χρόνο για να σκεφτείς τα πράγματα στη λεπτομέρεια τους.

ΖΥΓΟΣ: Οι αντιδράσεις σου σήμερα ίσως είναι υπέρμετρα έντονες, τουλάχιστον απέναντι σε κάποια άτομα που πιστεύεις ότι σε έχουν αδικήσει ή ότι δεν εκτιμούν αυτά που τους προσφέρεις και δε σε σέβονται αναλόγως. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί το δίκιο να είναι με το μέρος σου και ο θυμός σου να είναι εύλογος. Φρόντισε όμως να μη χάσεις το δίκιο σου και προσπάθησε να διαχειριστείς τα γεγονότα με ψυχραιμία, αφού αν φερθείς έξυπνα μπορεί να βγεις πολλαπλά ωφελημένος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ερμή στο απέναντι από εσένα ζώδιο του Ταύρου αναμένεται να σου δώσει πολλές ευκαιρίες για συζητήσεις με το σύντροφο σου, κάποιον συνεργάτη σου ή ακόμα και κάποιο σημαντικό φίλο, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις κάποια ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν μπορείς να αφήνεις άλλο να επηρεάζουν τη μεταξύ σας σχέση χωρίς να τα λύνετε. Ωστόσο, αν θέλεις οι συζητήσεις αυτές να έχουν θετική έκβαση θα πρέπει και οι δύο πλευρές να ξεκαθαρίσετε εξ αρχής ότι θα μπείτε στο διάλογο με καλές προθέσεις και έτοιμοι να καταλάβετε και την άλλη άποψη.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Σήμερα ο Ερμής θα μπλεχτεί στις ακτίνες του Ήλιου στον Ταύρο πράγμα που ίσως σε τυφλώσει και χωρίς να το καταλάβεις μπορεί να πεις καμιά κουβέντα παραπάνω με τους συναδέλφους σου στη δουλειά. Αν όλοι εμένετε στις θέσεις σας και κανείς δεν κάνει βήμα πίσω τότε τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν αρκετά χειρότερα και ίσως ειπωθούν λόγια που δεν ειπώθηκαν όταν έπρεπε. Από την άλλη όμως, κάποιες άλλες σχέσεις θα ξεκαθαρίσουν και αν μη τι άλλο θα μπορείτε να ανταλλάσσετε μεταξύ σας πιο ευχάριστες καλημέρες στο εξής.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ήλιος και Ερμής σήμερα συναντιούνται στον 5ο ηλιακό σου οίκο για να σε βοηθήσουν να διαλευκάνεις κάποια πράγματα στην ερωτική σου ζωή και να μπορέσεις να καταλάβεις πώς νιώθεις και τι ζητάς από το ταίρι σου ή από κάποιον που σε ενδιαφέρει. Κάποιες εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν σήμερα έρχονται για να σου ξεκαθαρίσουν λίγο το τοπίο σχετικά με κάποια σχέδια που έχεις κατά νου, αλλά ως τώρα δεν ήξερες κατά πόσο θα υπάρξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσεις να τα υλοποιήσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Σήμερα που ο Ήλιος συναντάει τον Ερμή στον Ταύρο και το ζενίθ του ωροσκοπίου σου θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις συζητήσεις με άτομα της οικογένειάς σου με τα άτομα με τα οποία συνυπάρχεις στον ίδιο χώρο προκειμένου να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα που μπορεί να σας δυσκολεύουν σε καθημερινή βάση. Η συνάντηση των δύο πλανητών μπορεί να είναι θετική, ωστόσο είναι πιθανό τα πράγματα να εκτραχυνθούν αν η συζήτηση δεν γίνει σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης. Εξελίξεις και συμφωνίες μπορεί να προκύψουν σε σχέση με ένα ακίνητο.

ΙΧΘΥΕΣ: Με τον Ερμή στον 3ο ηλιακό σου οίκο, της επικοινωνίας, να συναντάει τον Ήλιο επανέρχονται στο προσκήνιο κάποιες συζητήσεις που το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν ευοδωθεί για να μπορέσεις να αξιολογήσεις κατά πόσο οι συνθήκες είναι πιο ώριμες αυτή τη φορά. Από την άλλη, άτομα τα οποία μπορεί να γνώρισες πριν κάποιο καιρό, αλλά χαθήκατε και πίστεψες ότι η γνωριμία σας θα έμενε εκεί, επανέρχονται για να σε διαψεύσουν και να αναζωπυρώσουν το θέμα.

Πηγή: astrologos.gr