Κοινωνία

Κορονοϊός: επιστροφή στην κανονικότητα με μάσκες, μέτρα και χωρίς sms

Ποια καταστήματα θα είναι από σήμερα ανοιχτά. Οι κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρήσουμε. Τι ισχύει στα Μέσα Μεταφοράς. Που είναι υποχρεωτική η μάσκα.

Η «νέα κανονικότητα» με τη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του SARS-CoV-2, πριν από 42 ημέρες, ξεκίνησε σήμερα στις 6:00 το πρωί. Καταργείται η αποστολή sms στο 13033 που αφορούσε τις επιτρεπόμενες μετακινήσεις και ανοίγουν καταστήματα.

Πρόκειται για δύσκολη φάση που επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή. Όπλο μας η ευλαβική τήρηση των κανόνων ατομικής προστασίας, υγιεινής, αλλά και ευθύνης. Χέρια πλένουμε, αποστάσεις κρατάμε, μάσκες φοράμε, είτε όπου είναι απαραίτητο, είτε όπου αυτό συνιστάται. Τηρούμε τους κανόνες μετακίνησης και κοινωνικής επαφής. Δεν μετακινούμαστε άσκοπα, δεν φεύγουμε εκτός του Νομού και των ορίων που επιτρέπονται, δεν συγχρωτιζόμαστε με παρέες άνω των 10 ατόμων. Όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί ο ιός είναι εδώ και το στοίχημα των επόμενων εβδομάδων είναι πιο δύσκολο, πιο σύνθετο και εξαιρετικά σημαντικό. «Να μείνουμε ασφαλείς, να μην δώσουμε χρόνο και τρόπο στον ιό να μεταδοθεί».

Από σήμερα επαναλειτουργούν τα βιβλιοπωλεία, καταστήματα με γραφική ύλη, καταστήματα υπολογιστών και λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, αθλητικών ειδών, ανθέων, ΚΤΕΟ, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καταστήματα για γυάλισμα υποδημάτων, οπτικών.

Η μάσκα είναι υποχρεωτική για τους πολίτες στα ΜΜΜ, ΤΑΧΙ, ασανσέρ, νοσοκομεία, ιατρεία και στα διαγνωστικά κέντρα. Η μάσκα είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους, στα ΜΜΜ, ΤΑΧΙ, στα super market, καταστήματα τροφίμων που διαχειρίζονται μη τυποποιημένα τρόφιμα, σε νοσοκομεία, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους, γραφεία, επισκέπτες κομμωτηρίων κ.λ.π. δίνεται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας ή καλύμματος προσώπου εφόσον είναι εφικτό.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά την χθεσινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, κάλεσε τους πολίτες να τηρούν με συνέπεια τα μέτρα προστασίας και όπως χαρακτηριστικά είπε, «απέναντι σε αυτό τον ιό καλούμαστε όλοι να υψώσουμε νέο τείχος περιορισμού της εξάπλωσης του να αντισταθούμε, να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια με την ίδια επιμονή στη μάχη, μια μάχη που θα κρίνει και την τελική έκβαση του πολέμου απέναντι στη νόσο και που το όπλο μας είναι η τήρηση των κανόνων στις μετακινήσεις μας και τις κοινωνικές μας ή άλλες επαφές».

Αν τηρούμε τους κανόνες, είπε, ερχόμαστε πιο κοντά στο στόχο, μειώνουμε τις περιπτώσεις μετάδοσης και εξάπλωσης του ιού και προχωράμε στο σχέδιο αποκλιμάκωσης των περιορισμών. Αν όχι, ο κίνδυνος για νέα κρούσματα είναι ορατός. «Ο κίνδυνος για φρένο στην αποκλιμάκωση των μέτρων ή για νέα περιοριστικά μέτρα φαντάζει μονόδρομος».

Κανόνες ασφαλείας

Οι επιχειρήσεις, όπως είπε ο υφυπουργός, θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα και τους κανόνες λειτουργίας, δηλαδή, την αναλογία των τετραγωνικών μέτρων ως προς τους παρευρισκόμενους στους χώρους, την απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας, την τήρηση καταλόγου που αφορά στα ραντεβού των πελατών - όπου απαιτείται - και τα ατομικά μέσα προστασίας, δηλαδή τη μάσκα και την υγιεινή των χεριών.

Για τη χρήση της μάσκας, παρότι δεν είναι υποχρεωτική η χρήση της σε όλους τους κλειστούς χώρους, η Επιτροπή του υπουργείου Υγείας συστήνει να γίνεται χρήση της μάσκας σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις.

Κυρώσεις

Για τις παραβάσεις των κανόνων προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και οι καταναλωτές μπορούν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1520 να καταγγέλλουν τη μη τήρηση των μέτρων, αισχροκέρδεια και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Σημειώνεται πως τα πρόστιμα, για όσους δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ξεκινάνε από 150 ευρώ και φτάνουν μέχρι τις 5.000 ευρώ, ενώ στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα μέτρα προστασίας επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, από 1.000 έως 100.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 90 ημέρες, σύμφωνα με την ΠΝΠ που εκδόθηκε το περασμένο Σάββατο.

Ωράριο και αποστάσεις ασφαλείας

Οι καταστηματάρχες οφείλουν να τηρούν το ωράριο λειτουργίας ως εξής:

Η ώρα έναρξης για τα εμπορικά καταστήματα είναι ?στις 10 π.μ.? Σημειώνεται ότι το εν λόγω μέτρο λειτουργίας αφορά τις επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, πλην των νησιών και στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης στους δήμους, δηλαδή που το απαρτίζουν.

Το ωράριο που ισχύει στις επιχειρήσεις τροφίμων, π.χ. σούπερ μάρκετ, παραμένει έως τις ?9 Μαΐου?, ?από τη Δευτέρα έως Παρασκευή? από τις ?7 το πρωί? έως τις ?9 το βράδυ? και Σάββατο από τις ?7 το πρωί? έως τις ?8 το απόγευμα?.

Παραμένουν σε ισχύ οι αποφάσεις των αντιπεριφερειαρχών για τις τουριστικές περιοχές ως προς τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές.

Το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων με κωδικό δραστηριότητας 9602, δηλαδή κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής μπορεί να είναι διευρυμένο από τις ?7 το πρωί? έως τις ?10 το βράδυ? και το Σάββατο 7-9. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας είναι κατ’ ελάχιστο 2 μέτρα και είναι υποχρεωτική η μάσκα για τους εργαζόμενους, ενώ παραμένει ισχυρή σύσταση για τους πελάτες. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διαθέτουν και τον κωδικό δραστηριότητας για άλλες υπηρεσίες, όπως μασάζ, πιλάτες, πέρσοναλ τρέινινγκ απαγορεύεται ρητά η παροχή αυτών των υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οποιοδήποτε κωδικό δραστηριότητας που τίθεται σε επαναλειτουργία υπό όρους υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στους εν λόγω κωδικούς δραστηριότητας.

Η χρήση μάσκας στα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτική μόνο για το προσωπικό που χειρίζεται μη τυποποιημένα προϊόντα και τρόφιμα, ενώ ισχύει η σύσταση για το υπόλοιπο προσωπικό και τους πελάτες.

Για τα γραφεία ισχύει ο κανόνας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. και η απόσταση 1,5 μ. Οφείλουν να αναρτήσουν στην είσοδο πινακίδα για τον επιτρεπόμενο εντός του χώρου ατόμων.

«Επιστρέφουμε αλλά προσέχουμε» υπογράμμισε ο υφυπουργός και προσέθεσε: «?Στις 4 Μαΐου? κάνουμε το πρώτο βήμα της επανεκκίνησης της οικονομίας. Το βήμα αυτό είναι καλά μελετημένο και τα αποτελέσματα του θα αξιολογηθούν, όπως έχει γίνει και σε προηγούμενες φάσεις. Μοιραζόμαστε όλοι μας την ίδια ευθύνη και η πολιτεία επιπροσθέτως την ευθύνη και την υποχρέωση να παρέχει δίχτυ ασφάλειας και στήριξης για τη διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης, εργασίας και την ανάταξη και επιτάχυνση της οικονομίας. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι υφίσταται στην παγκόσμια οικονομική βιβλιογραφία εγχειρίδιο επανεκκίνησης μιας οικονομίας μετά από μια τέτοια υγειονομική κρίση. Αυτό που υποστηρίζουμε είναι ότι όπως αντιμετωπίσαμε μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη προσοχή το κάθε βήμα μας, έτσι και στην επανεκκίνηση της οικονομίας εξαντλούμε όλα τα πιθανά σενάρια και εφαρμόζουμε το καλύτερο σχέδιο, το οποίο βασίζεται πάνω πάνω στους κανόνες της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής επιστήμης».

Συστάσεις για τα καταστήματα λιανικού εμπορίου

Εργοδότες, εργαζόμενοι και πελάτες, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, έρχονται αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη νέα πραγματικότητα στην οποία καλούνται όλοι να ανταποκριθούν. Τα καταστήματα λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών πρέπει να προμηθευτούν με μάσκες, γάντια και αντισηπτικά. Να δέχονται τόσους πελάτες όσους έχουν καθοριστεί με βάση τα τετραγωνικά του μαγαζιού. Πολλοί, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, έχουν τοποθετήσει στα ταμεία διαχωριστικό πλεξιγκλάς, ώστε να υπάρχει ασφαλής απόσταση με τον πελάτη. Οι κοινόχρηστοι χώροι και όπου ακουμπά πελάτης θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σχολαστικά και να υπάρχουν αντισηπτικά.

Η σωστή προετοιμασία για το άνοιγμα της κάθε επιχείρησης

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας κατάρτισε τον ακόλουθο πρακτικό οδηγό, με τα θέματα που πρέπει κάθε επιχειρηματίας να αντιμετωπίσει σήμερα για να μπορεί η επιχείρηση του να ξεκινήσει άμεσα και με ασφάλεια τη λειτουργία της μόλις η άρση των περιορισμών το επιτρέψει:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Προετοιμασία των εργασιακών και παραγωγικών χώρων ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή προστασία διάδοσης του COVID. Συμβουλευτείτε τους αρμόδιους Οργανισμούς για τα κατάλληλα (και απαραίτητα) μέτρα προστασίας και καταστρώστε πλάνο για την άμεση απομάκρυνση ύποπτων κρουσμάτων και αντικατάσταση των νοσούντων. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Εξασφαλίστε τα απαραίτητα ταμειακά διαθέσιμα. Επικοινωνήστε με την τράπεζα σας και ενημερωθείτε για τα προγράμματα υποστήριξης και δανειοδότησης που μπορούν να σας προσφέρουν. Αναζητείστε πληροφορίες και ενταχθείτε στα προγράμματα υποστήριξης των επιχειρήσεων που προσφέρει το κράτος. Διαχειριστείτε τις επιταγές (και τις παρατάσεις τους) που οφείλετε ή σας οφείλουν. Προσπαθήστε για μείωση εξόδων και βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ: Προετοιμάστε με τον λογιστή σας το πλάνο των φορολογικών υποχρεώσεων και φροντίστε τις όποιες λογιστικές εκκρεμότητες. ΠΕΛΑΤΕΣ: Επικοινωνήστε και ενισχύστε τη θέση σας με τους πελάτες σας. Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες ανοίγματος των πελατών σας και προγραμματίστε αντίστοιχα τη δική σας επανεκκίνηση. Βεβαιωθείτε για την ισχύ και παράδοση εκκρεμών παραγγελιών τους και ενισχύστε την καλή σχέση μαζί τους. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Εξασφαλίστε τη διαθεσιμότητα και επάρκεια πρώτων υλών και προϊόντων. Επικοινωνήστε με τους προμηθευτές σας και βεβαιωθείτε ότι μπορούν να σας προμηθεύσουν. Μάθετε αν τυχόν έχουν αλλάξει οι όροι πληρωμής και διεκδικείστε καλύτερους όρους συνεργασίας. Αναζητείστε εναλλακτικούς προμηθευτές. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Επικοινωνήστε με τους μεταφορείς που σας εξυπηρετούν. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί τόσο η αλυσίδα εφοδιασμού σας όσο και η αλυσίδα μεταφοράς των προϊόντων σας στους πελάτες σας. Υπολογίστε το πιθανό πρόσθετο κόστος μεταφορών. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: Προετοιμάστε την επιστροφή των απασχολούμενων στην επιχείρηση. Εξετάστε με τον υπεύθυνο προσωπικού ή τον λογιστή σας τις απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης συμβάσεων εργασίας και συνεννοηθείτε έγκαιρα με τους εργαζόμενους. ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας των πληροφοριακών σας συστημάτων. Υιοθετήστε ψηφιακές εφαρμογές και λύσεις για τη δραστηριοποίηση online με παράλληλη προστασία από την πειρατεία. ΠΑΡΟΧΕΣ: Ελέγξτε την καλή λειτουργία όλων των παροχών που θα απαιτηθούν με την επαναλειτουργία της επιχείρησης σας. Ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνα, κινητά, ύδρευση, γκάζι, κ.λπ. ΠΛΑΝΟ: Εκτιμήστε τη στρατηγική σας για το άμεσο και απώτερο μέλλον.

Υπολογίστε την πιθανότητα νέων κρουσμάτων και νέων μέτρων περιορισμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας το φθινόπωρο. Επανεξετάστε αν το επιχειρηματικό μοντέλο σας είναι βιώσιμο και προσαρμόστε το αν χρειάζεται. Αναζητείστε τη βοήθεια του κρατικού μηχανισμού, των σχετικών συνδέσμων και επιμελητηρίων.

Τι ισχύει στα ΜΜΜ

Νέοι κανόνες ισχύουν από σήμερα Δευτέρα στις μετακινήσεις των επιβατών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με γνώμονα την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση.

Συγκεκριμένα:

Επιβεβλημένη η χρήση μάσκας σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ λεωφορεία, τρόλεϊ, για επιβάτες και για εργαζόμενους

Δεν μετακινούμαστε αν έχουμε συμπτώματα ίωσης, έστω και ήπια

Διατηρούμε αποστάσεις ασφαλείας εντός συρμών και οχημάτων, όπως και σε σταθμούς και στάσεις.

Ελεγχος από «βοηθούς επιβατών» κατά την είσοδο μας σε 45 σημαντικότερους σταθμούς μετεπιβίβασης του Μετρό, που έχουν ανταπόκριση με τραμ και λεωφορεία και είναι και οι πιο πολυσύχναστοι για αποφυγή συνωστισμού

Χρησιμοποιούμε τα ΜΜΜ μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος μετακίνησης και μόνο για σημαντικό λόγο

Χρησιμοποιούμε ιδιωτικά μέσα όπου είναι εφικτό- Δεν θα υπάρχει δακτύλιος

Επιτρέπονται δύο επιβάτες σε κάθε ΙΧ (πέραν του οδηγού), από έναν επιβάτη που ισχύει μέχρι σήμερα

Αυξάνεται η συχνότητα δρομολογίων σε μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων, με εξαίρεση τα άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα

Παρατείνεται σε λεωφορεία και τρόλει το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου από την μπροστινή θύρα

Κλιμακωτή προσέλευση δημοσίων υπαλλήλων στις υπηρεσίες για αποφυγή συνωστισμού στα ΜΜΜ