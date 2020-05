Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 3,5 εκατομμύρια κρούσματα παγκοσμίως

Ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ξεπέρασε τα 3,5 εκατομμύρια χθες Κυριακή, με το σύνολο να ανέρχεται σε 3.502.126 στις 19:00 (02:00 ώρα Ελλάδας), δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Παγκοσμίως 247.107 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην COVID-19, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στις ΗΠΑ, τη χώρα που έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία του κορονοϊού, καταγράφονταν 1.156.924 κρούσματα και 67.498 θάνατοι ως την ώρα αυτή.

Η Ισπανία και η Ιταλία καταλαμβάνουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων, με 217.466 και 210.717 αντίστοιχα. Στις άλλες χώρες όπου έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 150.000 κρούσματα μόλυνσης συγκαταλέγονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, σύμφωνα με την σχολή ιατρικής.