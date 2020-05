Κόσμος

Κορονοϊός: αυξάνονται δραματικά οι νεκροί στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα όπου καταγράφεται μακράν ο υψηλότερος αριθμός θανάτων εξαιτίας της πανδημίας από οποιαδήποτε άλλη στον πλανήτη.

Η πανδημία του κορονοϊού στοίχισε τη ζωή σε ακόμη 1.450 ανθρώπους στις ΗΠΑ το προηγούμενο εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο αριθμός των νέων θυμάτων, σταθερός σε σχέση με αυτόν της προηγουμένης (1.453), αύξησε το σύνολο των ασθενών που έχουν υποκύψει στην αμερικανική επικράτεια σε πάνω από 67.600.

Ως χθες Κυριακή στις 20:30 (τοπική ώρα· στις 03:30 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας), το πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης είχε καταγράψει 1,15 εκατ. κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και 67.674 θανάτους από την COVID-19.

Την Τετάρτη, οι θάνατοι είχαν φθάσει τους 2.502, ωστόσο το τελευταίο διήμερο μειώθηκαν αρκετά στην αμερικανική επικράτεια. Επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ είναι η Νέα Υόρκη, όπου έχουν υποκύψει στην ασθένεια σχεδόν 19.000 άνθρωποι.