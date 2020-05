Κόσμος

Κορονοϊός - Τραμπ: διαθέσιμο εμβόλιο εντός του 2020

Πιέζουμε πολύ δυνατά και πολλοί όμιλοι είναι πολύ κοντά στο να αναπτύξουν εμβόλιο, τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε χθες Κυριακή ότι θα είναι διαθέσιμο μέσα στο 2020 εμβόλιο εναντίον του νέου κορονοϊού.

«Θεωρούμε πως θα έχουμε εμβόλιο ως το τέλος αυτής της χρονιάς», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ειδικής εκπομπής του τηλεοπτικού δικτύου Fox News στο Lincoln Memorial, στο National Mall της Ουάσινγκτον. «Οι γιατροί θα πουν: δεν θα έπρεπε να το λέτε αυτό. Λέω αυτό που νομίζω», τόνισε. «Πιέζουμε πολύ δυνατά (...) πολλοί όμιλοι (της φαρμακευτικής βιομηχανίας) είναι, νομίζω, πολύ κοντά» στο να αναπτύξουν εμβόλιο, πρόσθεσε.

Ποια θα ήταν η αντίδρασή του αν κάποια χώρα ανέπτυσσε εμβόλιο πριν από τις ΗΠΑ; «Αυτό δεν μ’ ενδιαφέρει», αποκρίθηκε. «Θέλω απλά να έχουμε εμβόλιο που να φέρνει αποτέλεσμα» έναντι του SARS-CoV-2, επέμεινε.

Βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 100 προσπάθειες ανάπτυξης εμβολίου για την πρόληψη της ασθένειας COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων περίπου 10 βρίσκονται στη φάση των κλινικών δοκιμών, σύμφωνα με δεδομένα του London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Επιμένοντας πως θέλει να ξαναρχίσει η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ κατά τρόπο συνετό, πάντως «το γρηγορότερο δυνατό», ο ένοικος του Λευκού Οίκου, που θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην προεδρία τον Νοέμβριο, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική της αμερικανικής οικονομίας. Το 2021 θα είναι «απίστευτο», διαβεβαίωσε. Εξάλλου, ο Τραμπ για ακόμη μια φορά υπεραμύνθηκε των αποφάσεων που έλαβε αφότου ξέσπασε η πανδημία: «Νομίζω πως σώσαμε εκατομμύρια ζωές», είπε.