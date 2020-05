Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πού είναι υποχρεωτική η μάσκα

Τι ισχύει για πολίτες και τι για εργαζόμενους. Οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας.

Επιστροφή στην κανονικότητα, σταδιακά από σήμερα, με άρση των μέτρων για τον κορονοϊό. Πολίτες και επιχειρήσεις θα πρέπει όμως να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα και τα ατομικά μέσα προστασίας, δηλαδή τη μάσκα και την υγιεινή των χεριών.

Για τη χρήση της μάσκας, παρότι δεν είναι υποχρεωτική η χρήση της σε όλους τους κλειστούς χώρους, η Επιτροπή του υπουργείου Υγείας συστήνει να γίνεται χρήση της μάσκας σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις.

Η μάσκα είναι υποχρεωτική για τους πολίτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα ΤΑΧΙ, στα ασανσέρ, σε νοσοκομεία, ιατρεία και στα διαγνωστικά κέντρα.

Για τους εργαζόμενους, η μάσκα είναι υποχρεωτική στα ΜΜΜ, στα ΤΑΧΙ, στα super market, καταστήματα τροφίμων που διαχειρίζονται μη τυποποιημένα τρόφιμα, σε νοσοκομεία, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής.

Στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους, γραφεία, επισκέπτες κομμωτηρίων κ.λ.π. δίνεται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας ή καλύμματος προσώπου εφόσον είναι εφικτό.

Οδηγίες για τη σωστή χρήση μάσκας

Τις βασικές οδηγίες για τα μέτρα δημόσιας υγείας και τη χρήση μάσκας στους χώρους όπου θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση από σήμερα παραθέτει η υγειονομική επιτροπή όπως αυτά εγκρίθηκαν.

Σύμφωνα με τις οδηγίες δημόσιας υγείας (υγιεινή χεριών, αποστάσεις, χρήση μάσκας) τα μέτρα ισχύουν στις βασικές κατηγορίες δημόσιων χώρων όπως είναι τα γραφεία, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα φροντιστήρια, οι χώροι λατρείας, η εστίαση, τα καταστήματα, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα ταξί, οι ανελκυστήρες, οι λοιποί ανοικτοί χώροι, τα νοσοκομεία, τα ιατρεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τα καταστήματα λιανικής, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής.

Τσακρής: δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση της μάσκας βοηθάει σαν μέτρο δημόσιας υγείας

O Aθανάσιος Τσακρής, καθηγητής μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών μίλησε στο ΘΕΜΑ 104,6 για την αναγκαιότητα χρήσης της μάσκας. Όπως ανέφερε ο κ. Τσακρής, ο οποίος είναι και ο ίδιος μέλος της Επιτροπής Επιστημόνων του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, υπάρχει εκπαίδευση στην κοινωνία για να μπει στη νέα κανονικότητα και μία ευφορία που θα πρέπει να είναι συγκρατημένη, χρειάζεται ωστόσο να τηρήσουμε σχολαστικά τα μέτρα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε περιορισμό της εξάπλωσης. Ο καθηγητής μίλησε και για τη φυσική απόσταση στη νέα φάση που μπαίνουμε ώστε σιγά – σιγά να επιστρέψουμε σε μία νέα κανονικότητα και της οικονομίας αλλά και της κοινωνικότητας μας. Σχολιάζοντας τις «αλληλοσυγκρουόμενες» συστάσεις για τη χρήση της μάσκας, ο κ. Τσακρής είπε πως τα μηνύματα που περνάνε προς τα έξω πρέπει να είναι μονοσήμαντα και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση της μάσκας βοηθάει σαν μέτρο δημόσιας υγείας στον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας και σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντικό η κατανόηση και η σωστή χρήση της μάσκας από τον πληθυσμό , στις περιπτώσεις που χρειάζεται. Πρόσθεσε, δε, ότι πρόκειται για ένα απλό μέτρο που αν τηρηθεί σωστά, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας. Απαντώντας σε ερώτηση, γιατί υπήρχε όλη αυτή η αντιφατικότητα αναφορικά με την αναγκαιότητα της χρήσης της μάσκας, ο κ. Τσακρής τόνισε πως καλό θα ήταν να μην γυρίζουμε πίσω στο παρελθόν, σίγουρα σε κάποια φάση υπήρχε σημαντική έλλειψη κι έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στο ιατροφαρμακευτικό προσωπικό, αλλά στη φάση που είμαστε τώρα η χρήση της μάσκας είναι ακόμα πιο χρήσιμη για την κοινωνία, ακόμα και μια απλή υφασμάτινη μάσκα. Επιπλέον, ο κ. Τσακρής, αναφέρθηκε στην ανάγκη περισσότερων διαγνωστικών ελέγχων, ώστε να μπορούμε να έχουμε τον κατάλληλο επιδημιολογικό κι εργαστηριακό έλεγχο της εξάπλωσης της επιδημίας, πρακτική η οποία ακολουθείται σχεδόν από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως υπογράμμισε ο καθηγητής, και αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο στην επόμενη φάση της κανονικότητας, βοηθώντας πολλαπλώς στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση. Αναφέρθηκε τέλος, στην ιδιαίτερη σημασία που έχει ο ρυθμός μεταδοτικότητας του ιού, τονίζοντας πως θα πρέπει να γίνει πολύ καλή καταγραφή στην κοινότητα των περιστατικών της λοίμωξης ώστε να μπορεί με σχετική ασφάλεια να εκτιμάται ο δείκτης μεταδοτικότητας και να διευκολύνεται η λήψη διορθωτικών μέτρων. Στόχος είναι να υπάρχει καλή εικόνα της εξάπλωσης της επιδημίας σε διάφορες περιοχές, είπε ο κ. Τσακρής, ώστε να μπορούν οι επιστήμονες να δουν εστιακά που απλώνεται η επιδημία, τόσο σε δομές όσο και σε περιοχές για να διευκολύνεται η έγκαιρη διάγνωση, χαρακτηρίζοντας την απομόνωση πολύ σημαντικό κλειδί στη μείωση της εξάπλωσης.