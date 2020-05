Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το πισωγύρισμα (βίντεο)

Τι λέει ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ και Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας για τη σταδιακή άρση των μέτρων. Τι φοβάται περισσότερο. Πόσο επηρεάζει τον ιό η θερμοκρασία.